DIRETTA LIVERPOOL BAYER LEVERKUSEN (RISULTATO FINALE 4-0): TRIPLETTA PER IL COLOMBIANO!

Finisce in goleada a favore del Liverpool una sfida contro il Bayer Leverkusen ad Anfield che per un’ora di gioco era stata molto equilibrata. L’uno-due di Luis Diaz e Gakpo ha mandato al tappeto le aspirine e il colombiano ha potuto puntellare il punteggio firmando la tripletta personale. Luis Diaz di nuovo a segno al 38′ e al 47′ della ripresa, prima su assist di Salah e poi con un gran destro all’angolino e sul 4-0 può scatenarsi la festa del pubblico dei Reds. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LIVERPOOL BAYER LEVERKUSEN, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi le emozioni della diretta Liverpool Bayer Leverkusen bisognerà collegarsi sui canali di Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Seguire questa partita sarà possibile anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e le emozioni di questo match con aggiornamenti costanti.

MICIDIALE UNO-DUE DEI REDS!

Primi minuti con le due squadre piuttosto guardinghe, il primo tentativo è del Liverpool al 10′ della ripresa con Curtis Jones con un tiro che si alza di poco sulla traversa. Viene ammonito Hradecky, al 16′ però il Liverpool riesce a trovare il gol del vantaggio: è ancora Jones a inventare per Luis Diaz che riesce ad infilare Hradecky. Il Bayer Leverkusen accusa il colpo e arriva il 2-0: cross di Salah e colpo di testa di Gakpo che vale il 2-0 per i Reds. (agg. di Fabio Belli)

GRIMALDO PERICOLOSO

Cartellino giallo nel Bayer Leverkusen, viene ammonito Aleix García. Mac Allister prova a fare tutto da solo ma il suo tiro viene respinto, finisce poi fuori bersaglio un tentativo di Alexander-Arnold. Al 37′ ci prova anche il Leverkusen con un gran sinistro di Grimaldo che sorvola la traversa. Ultimi tentativi di Salah e Gakpo col Liverpool che prova a chiudere in attacco la prima frazione di gioco, squadre negli spogliatoi sullo 0-0 ad Anfield. (agg. di Fabio Belli)

CI PROVA BONIFACE

Il Leverkusen si affaccia subito in avanti con Boniface, il Liverpool risponde con una doppia conclusione di Gakpo, con Hradecky attento. Prova ad accelerare il Liverpool, al 14′ Salah mette in moto Curtis Jones ma la conclusione centrale non mettere in crisi il portiere finlandese delle Aspirine. Al 16′ rispondono i tedeschi ma non ci sono problemi per Kelleher su un tentativo di Tapsoba. Ancora Leverkusen in avanti al 22′, Boniface cerca la soluzione di potenza ma senza precisione nella mira. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Passiamo alla diretta di Liverpool Bayer Leverkusen sotto un punto di vista statistico in maniera tale da capire che tipo di match aspettarci nel prossimo futuro. Il confronto mette subito in evidenza come il Liverpool sia una squadra che ha perso Jurgen Klopp ma non la voglia di attaccare a tutto campo con un pressing asfissiante, anche di più rispetto agli ultimi anni dell’allenatore tedesco e con l’approdo di Arne Slot. In media i km percorsi sono circa 11,5 con un numero di passaggi tentati di 500 con la percentuale di realizzazione che si aggira sull’89%.

Per la squadra di Xabi Alonso invece abbiamo 10 km percorsi e un numero simile di passaggi tentati, la percentuale di realizzazione è però sull’91%. I Reds segnano la maggior parte delle proprie reti all’inizio del secondo tempo, proprio la fascia oraria in cui i tedeschi invece ne subiscono di più in Champions. Mentre invece le aspirine segnano il 21% delle proprie reti nei minuti centrali del primo tempo. Detto questo passiamo al commento live della diretta di Liverpool Leverkusen, il match sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

LIVERPOOL BAYER LEVERKUSEN: I TESTA A TESTA

Anfield si colora di rosso per la diretta di Liverpool Bayer Leverkusen, quello che andremo a commentare in questa sfida sarà il primo match ufficiale delle due squadre se non contiamo un’amichevole di inizio anni Duemila finita 0-0. Perciò per tutti gli amanti del calcio a livello storico non potremmo fare la nostra solita analisi, ma per l’occasione abbiamo preparato un excursus sul recente stato di forma delle due squadre. I Reds in Champions non hanno mai perso guadagnando fino a questo momento nove punti su nove, risultati fatti alle spese del Milan per 1-3 a San Siro.

Poi abbiamo la vittoria contro il Bologna per 2-0 e infine quella contro il Lipsia per 1-0. Passando invece agli ospiti abbiamo due vittorie nelle prime tre uscite in Europa contro Feyenoord e Milan, rispettivamente per 4-0 e 1-0. L’ultima gara invece è finita in parità contro i francesi del Brest per 1-1. Tra poco dunque scopriremo come andrà questo incrocio nella diretta Liverpool Bayer Leverkusen, ricordando naturalmente che si tratta di una partita molto speciale per Xabi Alonso che come giocatore dei Reds ha vinto una Champions League… (agg. Gianmarco Mannara)

LIVERPOOL BAYER LEVERKUSEN, SLOT SFIDA XABI ALONSO

Uno dei big match di giornata è quello che si disputerà ad Anfield nella diretta Liverpool Bayer Leverkusen capace di mettere di fronte due delle migliori squadre al mondo. La partita varrà per la quarta giornata della fase campionato di Champions League e metterà in palio tre punti fondamentali a partire dalle 21,00 di martedì 5 novembre 2024. Nove punti e punteggio pieno per Arne Slot che ha fatto divertire i suoi tifosi nelle prime tre partite del Liverpool in Champions League. Qualche difficoltà in più per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che si è fermato in casa del Brest ed è a quota sette punti dopo le prime tre giocate.

LIVERPOOL BAYER LEVERKUSEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita molto delicata. Scelte facili per Slot che dovrebbe lasciare in panchina Diaz, Jota e Robertson per Gakpo, Nunez e Tsimikas. A completare la difesa ci saranno Alexander-Arnold, Konaté e Van Dijk davanti a Kelleher. Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai formeranno il centrocampo con Salah a completare il tridente offensivo.

Solita formazione anche per l’ex Xabi Alonso che si affiderà all’esperienza di Hradecky tra i pali con Tapsoba, Tah e Hincapié a comporre il trio difensivo. Frimpong e Grimaldo agiranno da esterni di centrocampo con Xhaka e Andrich in mediana a sostenere un attacco pesante formato da Terrier, Wirtz e Boniface.

LIVERPOOL BAYER LEVERKUSEN, LE QUOTE

Per avere una visione più chiara della diretta Liverpool Bayer Leverkusen andiamo ad vedere quali sono le quote proposte da Sisal. Gli inglesi sono favoriti e l’1 è quotato a 1,67 contro il 4,50 per i tedeschi e il pareggio X fissato a 4,25.