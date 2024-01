DIRETTA/ Liverpool Chelsea video streaming tv: precedenti Premier League, vantaggio Reds (31 gennaio 2024)

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA: I TESTA A TESTA

Naturalmente è impossibile riassumere in poche righe la storia della diretta di Liverpool Chelsea, possiamo però fornire qualche dato, ad esempio quello relativo alle sfide in campionato da quando la massima serie inglese è diventata Premier League. Il Liverpool è in leggero vantaggio grazie a 23 vittorie a fronte dei 21 successi ottenuti dal Chelsea, mentre i pareggi sono 19. Gli ultimi dieci confronti ufficiali fra tutte le competizioni ci parlano invece di due vittorie per il Liverpool (ma la più recente risale a domenica 20 settembre 2020), un successo per il Chelsea giovedì 4 marzo 2021 e poi una incredibile serie di sette pareggi consecutivi, per una sorta di “dittatura” del segno X.

Va detto che fra questi pareggi ci sono state anche una finale di Coppa di Lega e una di FA Cup, entrambe nel 2022 ed entrambe vinte ai rigori dal Liverpool, quindi in realtà di recente nelle sfide più importanti hanno sorriso i Reds, che hanno conquistato ben due trofei contro il Chelsea dal dischetto, resta tuttavia il dato di cinque pareggi consecutivi nelle ultime cinque partite di campionato giocate fra Liverpool e Chelsea… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LIVERPOOL CHELSEA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Liverpool Chelsea sarà trasmessa in esclusiva su Sky e bisognerà essere iscritti all’abbonamento Sky Sport che permetterà ai clienti di fruire della visione, tra le altre competizioni, delle migliori gare di Premier League.

Anche la diretta streaming Liverpool Chelesa sarà visibile unicamente su Sky Go, anche in questo caso ovviamente solo se abbonati Sky. Si potrà vedere la gara con Sky Go su computer, smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo mobile.

LIVERPOOL CHELSEA, REDS CONTRO BLUES

La diretta Liverpool Chelsea, in programma mercoledì 31 gennaio alle ore 21:15, racconta della 22esima giornata di Premier League. I Reds, che stanno metabolizzando la notizia dell’addio di Jurgen Klopp a fine stagione, sono reduci dal convincente 5-2 contro il Norwich in occasione dei sedicesimi di finale di FA Cup. In EFL Cup, invece, la squadra ha eliminato il Fulham in semifinale approdando così all’ultimo atto dove affronterà proprio il Chelsea. In campionato invece il Liverpool è attualmente primo a 48 punti, a +5 dal Manchester City (una gara in meno), Arsenal e Aston Villa.

Come detto, il Chelsea sarà l’avversario in finale del Liverpool in EFL Cup dato che i Blues hanno eliminato il Middlesbrough in semifinale. In FA Cup, i londinesi dovranno rigiocare la sfida con l’Aston Villa dato che è finita 0-0 e in Inghilterra è previsto il replay ovvero si disputerà il match a campo invertito. In Premier League il Chelsea vive una situazione poco felice: nono posto, 31 punti e -12 dalla zona Champions League.

LIVERPOOL CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Chelsea vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Alisson, difesa a quattro con Bradley, Konate, van Dijk e Gomez. Le due mezzali saranno Elliott e Jones con Mac Allister in regia. In attacco Diaz e Nunez supporteranno l’unica punta Diogo Jota.

Il Chelsea replica con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Petrovic, difeso qualche metro più avanti da Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva e Colwill. A centrocampo spazio a Enzo Fernandez con Caicedo e Gallagher compagni di reparto. Tridente offensivo composto da Palmer, Broja e Sterling.

LIVERPOOL CHELSEA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Liverpool Chelsea danno per favorita la squadra di Klopp a 1.57. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 4.33 mentre il 2 fisso a 5.25.

I bookmakers si aspettano un big match ricco di gol dato che l’Over 2.5 è quotato 1.44 contro i 2.70 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente offerti a 1.50 e 2.50.

