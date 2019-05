Diretta Chelsea Arsenal/ Streaming video e tv: il derby in finale di Europa League

Chelsea Arsenal, diretta dall’arbitro italiano Gianluca Rocchi, è la finale di Europa League 2018-2019. Si gioca a Baku, presso lo stadio Olimpico della capitale dell’Azerbaigian, alle ore 21.00 italiane di questa sera, mercoledì 29 maggio 2019, quando a Baku saranno già le 23.00, orario decisamente anomalo per una partita di calcio con una posta in palio così importante. Chelsea Arsenal è sempre una sfida affascinante, essendo un sentito derby di Londra: oggi però c’è in palio l’Europa League, che darebbe un grande valore alla stagione di chi la saprà conquistare. Chelsea Arsenal erano due delle squadre di maggiore spicco in questa edizione della Europa League e non hanno deluso le attese: Maurizio Sarri ha la possibilità di conquistare un trofeo nella sua prima (e ultima?) stagione inglese, ma l’Arsenal di una Emery si gioca ancora di più in questa finale di Europa League. I Gunners infatti sono arrivati quinti in campionato e solo vincendo la vecchia Coppa Uefa si assicurerà un posto nella prossima Champions League, che invece il Chelsea ha già ottenuto con il terzo posto in Premier League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CHELSEA ARSENAL

Chelsea Arsenal in diretta tv godrà di una ampia copertura televisiva. La finale di Europa League infatti sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (il numero 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251 per quanto riguarda la piattaforma satellitare Sky, che metterà a disposizione dei suoi abbonati la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, ma ci sarà pure la diretta in chiaro per tutti su TV8, naturalmente canale 8 del telecomando.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Chelsea Arsenal. Maurizio Sarri dovrebbe schierare Kepa in porta, protetto da una difesa a quattro con Azpilicueta, Christensen, David Luiz ed Emerson; a centrocampo invece disegniamo un terzetto con Barkley, Jorginho e Kovacic, infine il tridente offensivo del Chelsea dovrebbe vedere Willian e Hazard in appoggio alla prima punta Higuain, che però è in ballottaggio con Giroud per la maglia da titolare. Quanto all’Arsenal, l’allenatore Unai Emery deve fare i conti con qualche assenza in più e dovrebbe proporre i Gunners con il seguente ‘undici’ titolare: il grande ex Cech tra i pali, protetto dalla retroguardia a tre composta da Monreal, Koscielny e Sokratis; a centrocampo da destra a sinistra Kolasinac, Xhaka, Torreira e Maitland-Niles; infine in attacco ecco Ozil come trequartista alle spalle delle due punte Lacazette e Aubameyang. Da segnalare l’assenza per motivi politici di Mkhitaryan, armeno, a causa dei pessimi rapporti fra il suo Paese e l’Azerbaigian.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico piuttosto incerto per Chelsea Arsenal, come è normale che sia per una finale di Europa League. Le quote proposte dall’agenzia Snai assegnano un certo vantaggio a Maurizio Sarri, infatti il segno 1 – i Blues sono formalmente in casa – è proposto a 2,35 mentre il segno 2 per una vittoria dell’Arsenal varrebbe 3,05 volte la posta in palio. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe tuttavia il segno X, che è infatti quotato a 3,30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA