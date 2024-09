VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Old Trafford il Liverpool vince senza troppa fatica sul campo del Manchester United per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Reds cominciano la partita in maniera arrembante provando a colpire subito con Diogo Jota al 5′ e vedendosi anche annullare un gol di Alexander-Arnold verso il 7′ a causa di una posizione di fuorigioco ravvisata con l’ausilio del VAR.

Il ritmo cala e bisogna attendere il 35′ perchè la squadra allenata da Slot riesca a sbloccare il punteggio passando in vantaggio tramite il gol siglato da Luis Diaz, autore di un preciso colpo di testa a sfruttare il cross dalla destra di Salah. La reazione dello United si traduce soltanto in una conclusione di Mazraoui parata da Alisson al 40′ subendo anzi il gol del raddoppio quando Luis Diaz, sempre con l’aiuto di Salah, completa la doppietta personale al 42′.

Nel secondo tempo gli uomini di mister Ten Hag cercano di accorciare immediatamente le distanze ma Alisson non si lascia cogliere di sorpresa dallo spunto di Zirkzee al 52′. Il Liverpool resta unito e chiude i conti in modo definitivo con il tris calato da Salah, ben assistito dal collega Szoboszlai, al 56′. Nel finale si rinnova il duello tra Zirkzee ed Alisson con il brasiliano che nega la gioia del gol all’avversario pure al 65′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Zirkzee al 23′, Lisandro Martinez al 40′, Mainoo al 45’+1′ e De Ligt al 65′ da un lato, Van Dijk al 55′ dall’altro. I tre punti conquistati in questo terzo turno del campionato britannico permettono al Liverpool di raggiungere quota 9 nella classifica della Premier League 2024/2025 mentre il Manchester United non si muove, rimanendo attardato a 3 punti.

VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS