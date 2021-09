DIRETTA LIVERPOOL MILAN/ Video streaming tv: l’arbitro è il polacco Szymon Marciniak

DIRETTA LIVERPOOL MILAN: L’ARBITRO

Abbiamo già visto che Liverpool Milan sarà diretta da Szymon Marciniak: l’arbitro polacco ha 40 anni e nel terzo turno preliminare di Champions League ha arbitrato Malmoe Rangers Glasgow, incrociando dunque gli svedesi che sono già stati avversari della Juventus nel girone. Marciniak non è uno degli arbitri che sono stati chiamati a dirigere gli ultimi Europei, e questo ci dà già qualche indicazione in merito al suo status attuale nella Uefa; infatti anche l’anno scorso non era stato granchè impiegato nelle fasi a gironi delle due competizioni, anzi gli era toccata in sorte soltanto Lipsia Psg (2-1) di inizio novembre, poi più nulla. Possiamo citare due comparse nelle qualificazioni Mondiali dello scorso marzo (Grecia Georgia e Norvegia Olanda, entrambe terminate 1-1) con un totale di 12 ammonizioni; il fischietto polacco ammonisce parecchio, l’anno scorso in 35 partite ha estratto 155 cartellini gialli con una media di quasi 4,5 a partita.

Le cose gli sono andate meglio nel 2019-2020: curiosamente ha incrociato l’Inter (3-1 sullo Slavia Praga e 5-0 allo Shakhtar) sia in Champions League che in Europa League, con il Napoli aveva invece diretto un 1-1 interno contro il Salisburgo. Inoltre, Marciniak nell’agosto 2018 era stato scelto per dirigere la Supercoppa Europea, nella quale l’Atletico Madrid aveva battuto il Real Madrid ai calci di rigore; nel 2018 era invece stato l’arbitro di Tottenham Juventus, ritorno degli ottavi superato in rimonta dalla squadra bianconera. Un’italiana vincente in Inghilterra, un incrocio che può far ben sperare… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LIVERPOOL MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Milan è riservata in esclusiva ai clienti della televisione satellitare: questa partita di Champions League viene infatti trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder. In assenza di un televisore, tutti i clienti del satellite potranno godere senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LIVERPOOL MILAN: CHE INCROCIO AD ANFIELD!

Liverpool Milan, che sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 15 settembre: siamo nel grande teatro di Anfield, dove si gioca per la prima giornata nel gruppo B di Champions League 2021-2022. Il Milan torna ai gironi dopo 8 anni, e trova subito un avversario simbolico: quello con cui ha vinto la sua settima e finora ultima Coppa dei Campioni, due anni dopo la tremenda delusione che i Reds gli aveva inflitto a Istanbul. Non ci si può nascondere: il Liverpool è favorito, in questo momento è una corazzata che corre per vincere il titolo e lo ha dimostrato a più riprese.

Tuttavia, è giusto dire che i rossoneri se la giocano: hanno poco da perdere, sono finiti in un girone davvero tosto (con anche Atletico Madrid e Porto) e proveranno a dare fastidio per volare agli ottavi, consapevoli che la storia europea possa poi fare buona parte del resto. Vedremo allora quello che succederà nell’attesissima diretta di Liverpool Milan; mentre aspettiamo che si giochi, possiamo fare una rapida valutazione sulle potenziali scelte che i due allenatori opereranno per Anfield, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN

Come sempre, in Liverpool Milan il dubbio di Jurgen Klopp riguarda il centravanti: Roberto Firmino è in vantaggio su Diogo Jota se la condizione lo supporterà, mentre non sono chiaramente in discussione le maglie di Salah (reduce dal gol numero 100 in Premier League) e Sadio Mané. A centrocampo Fabinho dovrebbe essere il playmaker; confermato Thiago Alcantara, la terza maglia se la giocano Naby Keita e Jordan Henderson ma occhio al tuttofare Milner. Davanti ad Alisson ci saranno Matip e Van Dijk, sugli esterni spazio ai soliti Alexander-Arnold e Robertson.

Stefano Pioli invece perde ancora Ibrahimovic, sofferente al tendine d’Achille: dunque senza lo svedese sarà Rebic a giocare da centravanti, con Rafael Leao più probabilmente a sinistra e la conferma di Brahim Diaz centralmente, mentre a destra tornerà titolare Saelemaekers. A sensazione, non dovrebbe cambiare la cerniera di centrocampo con Tonali in grande crescita (se supererà il piccolo malessere avuto martedì) e Kessié fondamentale, in difesa invece si rivede Kjaer che farà coppia con Tonali, i terzini saranno Calabria e Theo Hernandez e ovviamente il portiere Maignan.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Liverpool Milan: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti i Reds e anche in maniera abbastanza decisa, perchè il segno 1 per la loro vittoria vale 1,50 volte la puntata mentre il segno 2 che identifica l’affermazione dei rossoneri ha un valore che ammonta a 5,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 4,50 volte la vostra giocata.

