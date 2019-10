Diretta Liverpool Tottenham/ Streaming video tv: big-match in Premier League

Liverpool Tottenham, in diretta naturalmente dallo stadio di Anfield Road, è la partita in programma alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre 2019, per la decima giornata della Premier League inglese 2019-2020, di cui costituisce naturalmente la sfida di cartello. Liverpool Tottenham chiamerà all’azione due squadre reduci da un eccellente turno di Champions League: i Reds hanno dilagato sul campo del Genk, gli Spurs invece hanno travolto la Stella Rossa. In campionato tuttavia le situazioni di Liverpool e Tottenham sono molto diverse. Gli uomini di Jurgen Klopp infatti sono saldamente al comando con 25 punti conquistati in sole nove giornate, i londinesi invece sono partiti a rilento e hanno solo 12 punti. Il favore del pronostico di conseguenza è tutto per il Liverpool, riuscirà il Tottenham a fare l’impresa che potrebbe dare la svolta all’intera stagione degli Spurs?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Tottenham sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, i numeri 201 e 203 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL TOTTENHAM

Presentando le probabili formazioni di Liverpool Tottenham, bisogna tenere presente che si arriva dalle fatiche di Champions, ma che d’altronde questo è un match di cartello, per cui il turnover dovrebbe essere ridotto al minimo. Per Jurgen Klopp dunque confermiamo il 4-3-3 con Salah, Firmino e Mané nel tridente d’attacco, Oxlade-Chamberlain in grande spolvero a centrocampo dopo la doppietta in Belgio ed Alisson tra i pali più Van Dijk naturalmente punti di riferimento per la retroguardia. Mauricio Pochettino dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 imperniato su Kane, con Son e Lamela caldi sugli esterni ma pure Eriksen e Lucas Moura scalpitanti dopo essere rimasti in panchina martedì. Ricordiamo che continua l’assenza di Lloris, il portiere titolare sarà di conseguenza Gazzaniga.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Liverpool Tottenham, ecco che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai i padroni di casa partono nettamente favoriti. Il segno 1 infatti è proposto a 1,55, mentre poi si sale fino a quota 4,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna del Tottenham, che sarebbe una bella impresa ad Anfield.



