Diretta Livorno Olbia/ Streaming video tv: punti importanti per la salvezza (Serie C)

DIRETTA LIVORNO OLBIA: LABRONICI, DENTRO O FUORI

Livorno Olbia, partita diretta dal signor Fabio Natilla, si gioca alle ore 16:30 di sabato 13 febbraio: allo stadio Armando Picchi siamo alla 24^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Match delicato quello del girone A, perché vale una bella fetta di salvezza: potrebbe almeno essere così per l’Olbia che, non avendo disputato la sfida dell’ultima giornata, non scende in campo dal turno infrasettimanale in cui era stata battuta dalla Pro Patria, rimanendo dunque in zona playout ma anche con una partita in meno che potrebbe far fruttare.

Drammatica la situazione labronica: vero che senza la penalizzazione i punti sarebbero gli stessi dei sardi, vero è anche che la squadra non dà segni di svolta e arriva dal roboante 0-6 incassato sul campo della Juventus U23, una sconfitta che ben riassume tutte le problematiche in seno alla squadra. Non resta quindi che stabilire quello che succederà nella diretta di Livorno Olbia; aspettando che la partita prenda il via possiamo comunque fare una rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LIVORNO OLBIA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Olbia non sarà una di quelle che per questa giornata di Serie C vengono trasmesse sulla televisione satellitare: di conseguenza l’appuntamento per seguire il match rimane in esclusiva sul portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di terza divisione. Il servizio sarà in diretta streaming video e, qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento, potrete comunque acquistare l’evento ad un prezzo fisso, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO OLBIA

In Livorno Olbia Alessandro Dal Canto deve nuovamente fare i conti con una rosa ridotta all’osso: Haoudi e Dubickas potrebbero formare il tandem offensivo con il supporto del veterano Mazzarani e di Bussaglia che partiranno dalle corsie esterne, mentre in mezzo al campo si candida Nunziatini che potrebbe sfilare la maglia a Buglio o Castellano, comunque entrambi favoriti. A proteggere il portiere Stancampiano avremo una coppia formata da Cristian Sosa e Marie-Sainte, con il possibile inserimento di Deverlan; Tino Parisi e Blondett saranno i due terzini. Max Canzi schiera l’Olbia con un 4-3-1-2: scatta oggi la squalifica di Cadili, quindi Arboleda può spostarsi a destra con Francesco Pisano sul versante sinistro, conferma per i due centrali Altare e Emerson che giocheranno davanti a Tornaghi. Pennington e Biancu dovrebbero nuovamente completare il centrocampo insieme a Lella; sulla trequarti Marigosu prova a insidiare la maglia del favorito Giandonato, in attacco chi ci prova è King Udoh che però dovrà vincere la concorrenza di Cocco e Ragatzu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Livorno Olbia possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 2,70 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,65 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 2,70 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



