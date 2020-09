Diretta Livorno Pro Patria/ Streaming video tv: si gioca il 1° turno di Coppa Italia

Livorno Pro Patria si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 23 settembre: allo stadio Armando Picchi va in scena la partita valida per il primo turno di Coppa Italia 2020-2021. Si gioca in gara secca, come sappiamo: la formula del torneo è sempre la stessa rispetto alle ultime stagioni e dunque si potrà andare ai tempi supplementari e calci di rigore. La Coppa Italia è iniziata tardi, a causa del lockdown; nonostante questo si è rimasti con lo stesso regolamento di sempre, e qui avremo una sfida tra due squadre che giocheranno il campionato di Serie C. Ci è appena tornato il Livorno che non ha saputo tenere il livello del torneo cadetto con un destino segnato già prima della sosta forzata; la Pro Patria invece si è salvata agilmente in terza divisione, e si era anzi qualificata ai playoff ma ha rinunciato a disputarli. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Livorno Pro Patria, aspettando la quale possiamo fare una breve valutazione di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LIVORNO PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Livorno Pro Patria: la sfida non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare liberamente, senza costi, le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consigliamo in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PRO PATRIA

Sulla panchina toscana è tornato Alessandro Dal Canto, che dovrebbe affrontare Livorno Pro Patria con il 4-3-3: in porta Romboli che viene protetto da due centrali come Boben e Matteo Di Gennaro, sulle corsie laterali dovrebbero esserci invece Parisi e Morelli. A centrocampo il riferimento in mezzo potrebbe essere D’Angelo, Davide Agazzi e Rizzo sulle mezzali; nel tridente offensivo Porcino e Marsura accompagnano la prima punta, probabilmente Raicevic anche se Mazzeo si gioca una maglia. La Pro Patria di Ivan Javorcic dovrebbe posizionarsi con un modulo speculare: Saporetti e Molinari si piazzano a protezione di Stefano Greco arrivato dalla Roma, Colombo e Pizzul giocano come terzini mentre in mezzo al campo dovrebbe agire Fietta, che sarà supportato dagli interni che potrebbero essere Brignoli e Ghioldi. Il reparto offensivo ha in Parker il centravanti, con Latte Lath e uno tra Leonardo Galli e Kolaj a giocare da esterni.

