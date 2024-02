Diretta/ Lodz Milano (risultato 1-2) streaming video tv: 4^ set! (20 febbraio 2024)

DIRETTA LODZ MILANO (RISULTATO 1-2): FINE TERZO SET

Inizia il terzo set tra Lodz e Milano, le padrone di casa hanno vinto il secondo piazzando un 25-14. Piasecka sbaglia il servizio, 10-14. Cazaute, attacco vincente del 12-17. Invasione a rete di Witkowska, 14-20, Milano vuole tornare avanti. Sylla confeziona una giocata con i fiocchi, 16-24. Witkowska trova l’ace del 18-24. Witkowoska questa volta sbaglia la battuta, 18-25 con Milano che passa avanti. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ VakifBank Conegliano (risultato 1-2) streaming video tv: 4^ set! (20 febbraio 2024)

DIRETTA LODZ MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lodz Milano non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Lodz Milano, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

Diretta/ Trento Rzeszow (risultato finale 2-3): vittoria polacca a sorpresa (oggi 17 gennaio 2024)

FINE PRIMO SET

Inizia il match tra Lodz e Milano. Heyrman, punto del 3-6. Muro vincente di Rettke, siamo sul 9-12. Punto di Egonu che supera le mani di Francisco, 13-17. Gryka trova la rete sul servizio, 17-23. Sylla, grande muro sulla Diouf, 18-24. Egonu piazza la diagonale vincente del 18-25 con Milano che porta a casa il primo set. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Lodz Milano: il Vero Volley aveva conquistato il primo posto nella Pool A grazie a cinque vittorie e una sola sconfitta, in quella che è per la società lombarda la terza stagione di fila in Champions League, con l’obiettivo di migliorare il cammino della passata stagione, che finì proprio ai quarti contro le turche del VakifBank Istanbul. In attesa del fischio d’inizio ricordiamo che il ritorno sarà fissato per giovedì 29 febbraio alle ore 20.00, mentre per chi passa il turno ci sarà in semifinale la vincente di Stoccarda Fenerbahce.

DIRETTA/ Civitanova Maaseik (risultato finale 3-0): Lube sul velluto (oggi 17 gennaio 2024)

Non ci sono precedenti tra l’Allianz Vero Volley Milano e una squadra polacca in Champions League, questa è anche la prima volta assoluta contro il Lodz, che ha superato per la seconda volta la fase a gruppi, ma è uscita sconfitta nei precedenti sei confronti contro squadre italiane. Ricordiamo che l’allenatore è Alessandro Chiappini e la top scorer è Valentina Diouf, quindi ci sarà pure aria di derby nella diretta di Lodz Milano, che adesso comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LODZ MILANO: PARLA GASPARI

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Lodz Milano, leggiamo le dichiarazioni di Marco Gaspari, allenatore dell’Allianz Vero Volley Milano, che per il sito Internet ufficiale della società lombarda ha presentato con queste parole la partita d’andata dei quarti di Champions League: “E’ una partita importantissima. Bisogna resettare prima possibile questa due giorni di Coppa Italia, sia dal punto di vista fisico che quello mentale”, ha evidenziato, tenendo conto dei cinque set giocati appena l’altro ieri contro Conegliano.

L’analisi di coach Gaspari si era poi concentrata più esplicitamente sulla formazione polacca, presentata con queste parole: “Lodz è una squadra pericolosa, con attaccanti rapidi e una vecchia conoscenza del campionato italiano come Diouf. Dovremo cercare di limitare la palleggiatrice Witowska, brava a a far viaggiare in velocità la squadra e a innescare i centrali. Giocheremo in un palazzetto pieno, con un’atmosfera caldissima. Dovremo essere ordinati su cambio palla e allontanare più possibile dalla rete la loro palleggiatrice”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LODZ MILANO: VERO VOLLEY IN POLONIA!

Lodz Milano, diretta dagli arbitri Mykhaylo Medvid e Bogdan Laurentiu Stoica presso la Sport Arena della città polacca di Lodz, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 20 febbraio 2024, come partita d’andata dei quarti della Champions League di volley femminile 2023-2024, che vede l’Allianz Vero Volley Milano ambiziosa con l’obiettivo di scalare posizioni ai vertici della pallavolo continentale. La diretta di Lodz Milano può anche essere l’occasione per voltare pagina dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, che Milano ha giocato di fatto alla pari con Conegliano, che però ancora una volta ha avuto qualcosa in più nel momento decisivo.

Per Milano questa resta una stagione finora eccellente, anche grazie al cammino in Champions League nobilitato dal primo posto nella fase a gironi davanti al Vakifbank Istanbul, un risultato già di notevole prestigio e che ha avuto anche vantaggi pratico, perché in questo modo il Vero Volley ha evitato i playoff, conquistando l’accesso immediato ai quarti di finale, dove le avversarie di Milano sono le polacche del ŁKS Commercecon Lodz, che avevano a loro volta vinto il proprio girone, che però era l’unico privo di squadre italiane e turche. Sfida naturalmente non banale ma sulla carta non impossibile, sarebbe prezioso metterla in discesa fin dall’andata: che cosa ci dirà la diretta di Lodz Milano?

DIRETTA LODZ MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Lodz Milano, possiamo approfondire ulteriormente la situazione dell’Allianz Vero Volley Milano, la cui stagione fino a questo momento potrebbe essere definita “perfetta se non esistesse Conegliano”. Finale di Supercoppa e di Coppa Italia, secondo posto nella classifica del campionato di Serie A1, non ci possono essere dubbi sul fatto che ormai le lombarde siano la seconda forza del volley italiano, anche se battere le venete sta diventando una sorta di tabù, ripensando ad esempio anche all’impresa sfiorata nella finale scudetto dell’anno scorso.

La crescita però è indiscutibile e anche a livello internazionale ciò è molto chiaro, perché non puoi vincere il girone con le campionesse d’Europa in carica del Vakifbank Istanbul se non sei una grande squadra. Milano ci è riuscita e adesso ha l’abbinamento con le polacche del Lodz, che come abbiamo già accennato hanno vinto l’unico girone che non aveva alcuna squadra italiana o turca. Si tratta dunque di una formazione certamente valida, ma che ha pure avuto finora un pizzico di fortuna, perché Italia e Turchia sono indiscutibilmente le due nazioni di riferimento a livello di club: non a caso ai quarti abbiamo tre italiane e altrettante turche, Lodz è una delle due uniche eccezioni e cercherà di continuare ad esserlo, ma vedremo come indirizzerà la sfida dei quarti l’odierna diretta di Lodz Milano…











© RIPRODUZIONE RISERVATA