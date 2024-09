DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: SI RECUPERANO LE ULTIME REGATE!

Si torna a parlare di diretta Louis Vuitton Cup 2024 lunedì 9 settembre: sarebbe dovuto essere il primo giorno di riposo in vista delle semifinali, invece si gareggia anche oggi, sempre a partire dalle ore 14:00, con la speranza che a Barcellona il tempo sia più clemente rispetto a ieri. Va infatti detto che il secondo round robin si sarebbe dovuto concludere domenica, con le ultime tre regate; invece dopo qualche slittamento, e una regata inizialmente annullata, l’organizzazione a causa del poco vento ha deciso di rimandare tutto a oggi, mantenendo inalterato il programma e dunque con altro posticipo, come già avvenuto nel corso del round robin.

Probabili formazioni Francia Belgio/ Quote: tornano Dembélé e Thuram? (Nations League, 9 settembre)

Dunque adesso nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 c’è ancora in palio l’ultimo posto per la semifinale e la prima posizione in classifica: questo perché Orient Express, che aveva rinunciato a sfidare Ineos Britannia per un problema allo scafo, dovrebbe a tutti gli effetti tornare in corsa e dunque disputare la prima regata del giorno, togliendo ai britannici il punto conquistato ieri e lasciandola ad un solo punto da Luna Rossa. Questo sarà il tema principale nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, ma a dirla tutta ce ne sarà un altro e adesso, insieme al programma di lunedì 9 settembre, andremo a scoprire di cosa si tratta.

Daniela Rosati, chi è l'ex moglie di Galliani/ "Abbiamo perso un figlio per un aborto spontaneo"

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

Per l’ultima volta almeno per il round robin bisogna dire che la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 è disponibile su due diverse emittenti: Italia 1, che rappresenta un appuntamento in chiaro, trasmette soltanto le regate di Luna Rossa mentre su Sky Sport Max, ribattezzato per l’occasione Sky Sport America’s Cup e al numero 205 del decoder satellitare, è riservato agli abbonati e qui ci sarà la possibilità di seguire l’intero programma del giorno. Parlando della diretta streaming video, le opzioni in abbonamento sono Mediaset Infinity e Sky Go, quest’ultima senza costi aggiuntivi per i clienti del satellite.

Helga Costa, chi è la moglie di Adriano Galliani/ "E' diventata un punto di riferimento per la mia famiglia"

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA, SFIDA A DISTANZA

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 si aprirà dunque con la regata tra Ineos Britannia e Orient Express; avremo poi quella che ci interessa maggiormente, perché Luna Rossa tornerà a sfidare Alinghi, infine ecco New Zealand contro American Magic per una gara che non avrà valore di classifica, essendo che l’imbarcazione neozelandese, pur partecipando alla Louis Vuitton Cup, è detentrice della America’s Cup e dunque è in acqua a Barcellona per onore di firma. Attenzione allora a Luna Rossa vs Alinghi: ieri con il ritiro di Orient Express gli svizzeri avevano conquistato la semifinale in modo aritmetico, ma oggi i francesi ci saranno e dunque è tutto ancora in discussione.

Per questo motivo Luna Rossa dovrà affrontare una regata molto importante anche per gli avversari: questo potrebbe cambiare leggermente le cose perché Alinghi, partita molto male, ha poi dato segnali di ripresa vincendo due gare e sorpassando Orient Express in classifica, ad ogni modo la superiorità dell’imbarcazione italiana è stata certificata lungo le due fasi del round robin e dunque siamo fiduciosi per il primo posto, che del resto potrebbe arrivare anche in anticipo qualora Ineos Britannia dovesse cedere ad Orient Express nella sua regata, tra poco scopriremo davvero tutto con la diretta Louis Vuitton Cup 2024.