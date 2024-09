DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: SI CHIUDE IL ROUND ROBIN!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 per domenica 8 settembre chiude finalmente il programma del round robin: è la seconda tornata di questo primo turno che arriva alla conclusione con la classifica definitiva, dandoci dunque le quattro imbarcazioni qualificate alle semifinali. Un obiettivo che Luna Rossa, che torna in acqua a Barcellona per la sua ultima regata del round robin (contro Alinghi), aveva matematicamente ottenuto già lo scorso giovedì, a seguito della vittoria su Orient Express: un ottimo risultato per la nostra imbarcazione, che lungo tutta la durata del doppio round robin ha dimostrato di essere davvero competitiva.

Forse anche quanto New Zealand, che ha saputo battere direttamente; adesso noi possiamo ricordare che la diretta Louis Vuitton Cup 2024, dopo le regate di oggi che iniziano alle ore 14:00, tornerà a farci compagnia sabato 14 settembre con l’inizio delle semifinali che dureranno sino al 19 settembre – dovrebbe essere previsto un giorno di pausa, clima permettendo – e poi naturalmente si tornerà a ottobre con la America’s Cup, sperando che Luna Rossa sia presente. Adesso noi andiamo a presentare il programma odierno per la diretta Louis Vuitton Cup 2024.

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE REGATE

Ancora una volta ricordiamo le modalità per assistere alle regate nella diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024: le gare di Luna Rossa sono trasmesse in chiaro su Italia 1, tutte le altre che non prevedano la presenza della nostra imbarcazione vengono invece fornite da Sky Sport America’s Cup, ovvero il nome che il canale al numero 205 del decoder satellitare, disponibile in abbonamento all’emittente, ha assunto nel corso di questa manifestazione. Nel primo caso il servizio di diretta streaming video è garantito da Mediaset Infinity, nel secondo invece i clienti Sky potranno installare e attivare l’applicazione Sky Go sui loro dispositivi mobili, utilizzando PC, tablet e smartphone.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Andiamo dunque alla scoperta del programma odierno della Louis Vuitton Cup 2024: sono appena tre le regate che ci terranno compagnia domenica 8 settembre, il che significa che ciascuna imbarcazione gareggerà soltanto una volta. La regata di Luna Rossa contro gli svizzeri di Alinghi sarà la seconda; come orario di inizio, sempre che le condizioni atmosferiche consentano di iniziare senza ritardi, possiamo segnalare le 14:40 minuto più minuto meno. La diretta Louis Vuitton Cup 2024 sarà aperta da Orient Express Ineos Britannia, importante soprattutto per i francesi che vanno a caccia di semifinale; non avrà interessi di classifica invece la terza.

Qui infatti abbiamo Team New Zealand, che come più volte ricordato detiene la America’s Cup e per questo, pur gareggiando nel round robin di Louis Vuitton Cup 2024, non fa parte della graduatoria “cancellando” i punteggi delle sue regate; l’avversaria dei kiwi sarà comunque American Magic, alla quale bisognerà prestare parecchia attenzione perché sulla carta è una delle favorite per arrivare a sfidare New Zealand ad ottobre. Al momento però la realtà della diretta Louis Vuitton Cup 2024 ci dice che l’equipaggio da battere in semifinale sarà quello di Luna Rossa, intanto vedremo come gli italiani se la caveranno nell’ultima regata del round robin.