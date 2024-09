DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 LUNA ROSSA PRIMA IN CLASSIFICA DEL ROUND ROBIN!

Dopo un sabato meraviglioso, Luna Rossa ci terrà compagnia anche oggi, domenica 1 settembre, con la diretta Louis Vuitton Cup 2024 per chiudere il primo round robin, salvo imprevisti. Ormai abbiamo imparato che l’orario d’inizio è fissato alle ore 14.00 nelle acque di Barcellona e Luna Rossa completerà il primo giro di sfide affrontando gli svizzeri di Alinghi. Una regata affascinante per la diretta Louis Vuitton Cup 2024, perché c’è molta della storia degli ultimi 20 anni della America’s Cup, però in questo momento è un testa-coda in classifica.

Infatti, se Alinghi naviga in cattive acque, Luna Rossa vola sulle ali dell’entusiasmo e si gode tre vittorie nelle prime tre regate, cioè il successo contro i francesi di Orient Express giovedì e poi, dopo il riposo forzato di venerdì per assenza di vento, la fondamentale doppietta ottenuta ieri vincendo sia contro American Magic sia contro INEOS Britannia. Volendo trovare il pelo nell’uovo, Luna Rossa in entrambi i casi ha perso la partenza e forse è questo il difetto che si dovrà limare, ma una volta in azione l’equipaggio italiano è stato fantastico e quindi speriamo che Luna Rossa ci faccia divertire anche oggi con la diretta Louis Vuitton Cup 2024.

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE REGATE

Le modalità per seguire le regate sono ormai note agli appassionati, ma alla domenica la platea degli spettatori potrebbe ampliarsi e allora ricordiamo che la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 avrà una copertura eccellente: in chiaro per tutti su Mediaset 20 e anche Italia 1 (almeno per le regate di Luna Rossa), oppure sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Raddoppia di conseguenza anche la diretta streaming video, disponibile grazie a Mediaset Infinity oppure Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PROGRAMMA DI OGGI, 1 SETTEMBRE

Andiamo allora a presentare meglio che cosa ci offrirà oggi la diretta Louis Vuitton Cup 2024, vento permettendo. La domenica inizierà alle ore 14.00 con Alinghi vs New Zealand, sfida che sa di storia ma che adesso conta poco, perché i kiwi sono “fuori concorso” mentre gli svizzeri devono raddrizzare la situazione nelle altre regate. La prima regata con un obiettivo concreto in palio sarà quindi INEOS Britannia vs Orient Express, con i britannici favoriti ma i francesi che dal canto loro hanno già dimostrato di non essere delle semplici comparse.

La terza regata sarà finalmente quella di Luna Rossa contro Alinghi, se tutto va bene potrebbe essere attorno alle ore 15.20 e naturalmente per l’equipaggio italiano potrebbe essere l’occasione perfetta per consolidare il primo posto in classifica. A seguire, American Magic vs Emirates Team New Zealand sarà affascinante, anche se di nuovo una sorta di amichevole, come sempre quando scendono in acqua i defender. Infine, Alinghi vs Orient Express chiuderà la domenica in compagnia della diretta Louis Vuitton Cup 2024 e potrebbe essere davvero fondamentale per i destini di svizzeri e francesi nella competizione.