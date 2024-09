DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA GIÀ IN SEMIFINALE!

È tempo di vivere la diretta Louis Vuitton Cup 2024 con la penultima giornata del round robin: sabato 7 settembre si torna infatti in acqua dalle ore 14:00 per cinque regate che ci avvicineranno alla conclusione di questa fase, che deve ancora decretare le quattro imbarcazioni che disputeranno poi le semifinali. Luna Rossa è già in semifinale: la vittoria di giovedì contro Orient Express ha dato verdetto matematico ma ora l’imbarcazione italiana va a caccia del primo posto, e proverà a ottenerlo già oggi nelle regate che la oppongono ad America Magic e Ineos Britannia, ovvero i due equipaggi che potrebbero strappare la leadership a Luna Rossa.

Come detto saranno cinque le regate che ci terranno compagnia nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 di oggi; il secondo round robin, che è anche l’ultimo come già detto, si concluderà poi domani e dunque conosceremo le imbarcazioni, con una sola eliminazione, che proseguiranno verso il pass per la America’s Cup, dove è già presente Team New Zealand che comunque prende parte lo stesso alla diretta Louis Vuitton Cup 2024, anche se le sue regate non hanno valore di classifica. Ora andiamo dunque a presentare il programma di sabato 7 settembre per la diretta Louis Vuitton Cup 2024.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

Come sempre, la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 viene affidata in termini generali e integrali alla televisione satellitare: solo gli abbonati potranno seguire tutte le regate del round robin, attraverso il canale Sky Sport Max (numero 205 del decoder) che per l’occasione è stato rinominato Sky Sport America’s Cup ed è dunque interamente dedicato all’evento. Le gare di Luna Rossa sono invece anche in chiaro su Italia 1; in entrambi i casi la diretta Louis Vuitton Cup 2024 è disponibile anche in diretta streaming video, tramite Mediaset Infinity oppure attivando l’applicazione Sky Go, per i clienti, senza costi aggiuntivi.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA E IL PROGRAMMA

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 prevede due regate per Luna Rossa, la prima e l’ultima: contro American Magic dunque dalle ore 14:00 salvo variazioni e ritardi dovuti alle condizioni atmosferiche, contro Ineos Britannia invece si andrà nella seconda parte del pomeriggio contando che ogni regata dura poco più di 20 minuti, ma poi ci vuole ovviamente il tempo per liberare il campo di ingaggio e presentare le altre barche. Ad ogni modo le altre tre regate nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 saranno Ineos Britannia contro Alinghi, American Magic contro Orient Express e New Zealand contro Alinghi, con gli svizzeri e i francesi che devono evitare l’eliminazione.

A tale proposito possiamo dire, a corredo della diretta Louis Vuitton Cup 2024, che ogni vittoria vale un punto in classifica: Luna Rossa ne ha dunque 5 contro i 3 delle già citate Ineos Britannia e American Magic, seguono poi Alinghi con 2 e Orient Express con 1 mentre New Zealand avrebbe 6 punti ma, come già detto, non compete direttamente nella graduatoria essendo la barca detentrice della America’s Cup. Noi siamo davvero vicini alla diretta Louis Vuitton Cup 2024, ricordando che il round robin si concluderà definitivamente domani quando Luna Rossa affronterà Alinghi; il calendario è cambiato a causa delle regate cancellate martedì e mercoledì, poi recuperate al giovedì nel giorno tenuto appositamente per questo.