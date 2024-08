DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: ECCO IL ROUND ROBIN!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 torna finalmente a farci compagnia: giovedì 29 agosto, con inizio alle ore 14:00, si tengono infatti le prime quatto regate del round robin e allora si comincia a fare sul serio, perché al termine di questa fase (che sarà doppia, di fatto) avremo il nome delle quattro semifinaliste che si sfideranno per andare a ricoprire il ruolo di contender di Team New Zealand, quando in palio ci sarà naturalmente l’assegnazione dell’America’s Cup. La diretta Louis Vuitton Cup 2024 è importante per noi: nelle acque di Barcellona ci sarà infatti anche Luna Rossa.

L’imbarcazione italiana affronterà oggi due regate: la prima proprio contro New Zealand – il cui ruolo sarà spiegato a breve – e la seconda contro Orient Express, rispettivamente la seconda e la quarta regata, dunque da capire quali saranno gli orari precisi. Ancora una volta dunque Luna Rossa tornerà a far appassionare tutti gli italiani: nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 sarà poi protagonista Ruggero Tita che, in coppia con Caterina Banti, ha nuovamente vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi, un motivo in più per seguire le gare.

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 avrà due alternative: la prima è in chiaro per tutti su Mediaset 20, mentre la seconda riguarderà i canali di Sky Sport e dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. In entrambi i casi sarà possibile assistere alle regate anche con il servizio di diretta streaming video, vale a dire grazie a Mediaset Infinity e Sky Go, applicazione per i clienti satellitari che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Nel parlare della diretta Louis Vuitton Cup 2024 per questo round robin dobbiamo dire che le imbarcazioni che partecipano sono sei: tra queste c’è appunto anche Team New Zealand che però, avendo già conquistato la finale per la America’s Cup, prende parte al round robin senza però guadagnare punti, rappresentando in ogni modo un avversario temibilissimo che ne può togliere alle rivali. Luna Rossa affronterà due serie di round robin; se sarà qualificata tra le prime quattro accederà alle semifinali, dalle quali usciranno le due imbarcazioni che per prime raggiungeranno cinque punti.

Va anche ricordato che nei giorni precedenti si sono tenute le regate preliminari: di fatto un semplice allenamento in vista di questo round robin, ma da giovedì 29 agosto la diretta Louis Vuitton Cup 2024 sarà realmente protagonista con regate che, a Barcellona, conteranno eccome. Speriamo dunque che Luna Rossa possa farsi valere, scopriremo presto come la nostra imbarcazione si comporterà nelle prime due gare di questo round robin.