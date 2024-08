DIRETTA LUNA ROSSA AMERICA’S CUP 2024: LE FINALI DEI PRELIMINARI A BARCELLONA

Ultimo giorno dei preliminari, la diretta Luna Rossa America’s Cup 2024 sta entrando sempre più nel vivo e oggi, domenica 25 agosto, con il programma delle regate che prenderà il via dalle ore 14.00 ci attendono le ultime tre regate di questo round robin e poi la finale dei preliminari nelle acque di Barcellona. Sostanzialmente non c’è ancora nulla di concreto in palio, potremmo parlare di allenamenti di lusso ma fa comunque piacere constatare che sarà proprio Luna Rossa a sfidare i defender Emirates Team New Zealand nell’atto conclusivo per poi dare spazio da giovedì 29 agosto ai “veri” round robin della Louis Vuitton Cup 2024.

Questa è una bellissima estate per la vela italiana, che sempre nelle acque del Mediterraneo ma naturalmente a Marsiglia ha conquistato poche settimane fa ben due medaglie d’oro in questo sport alle Olimpiadi di Parigi 2024, con Marta Maggetti nel windsurf e con la fenomenale coppia composta da Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17, che ha confermato l’oro di Tokyo. Ne parliamo innanzitutto per rendere merito a questi straordinari campioni, ma anche perché proprio grazie ai trionfi nella categoria olimpica Tita si è conquistato un posto fra i timonieri di Luna Rossa. C’è dunque un filo tricolore che unisce i due grandi eventi dell’estate 2024 della vela, che rende ancora più intrigante la diretta Luna Rossa America’s Cup 2024.

LUNA ROSSA AMERICA’S CUP 2024, COME SEGUIRE I PRELIMINARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il fascino di una sfida diretta contro i grandi rivali neozelandesi potrebbe aumentare l’attenzione, ricordiamo allora che fin dalle regate preliminari la diretta Luna Rossa America’s Cup 2024 è prevista sia in chiaro sul Canale 20 di Mediaset sia per gli abbonati a Sky Sport tramite un canale dedicato dalla televisione satellitare. Di conseguenza, la diretta streaming video Luna Rossa America’s Cup 2024 sarà proposta sia dai servizi di Mediaset Infinity, sia da quelli di Sky Go e Now TV.

DIRETTA LUNA ROSSA AMERICA’S CUP 2024: SCOPRIAMO IL PROGRAMMA DI OGGI

Potremmo dire che oggi terminerà il “torneo pre-campionato” per la diretta Luna Rossa America’s Cup 2024. Tutti gli equipaggi, defender e sfidanti, si sono messi d’accordo per disputare una serie di regate e la classifica ci dice che Luna Rossa Prada Pirelli Team è già matematicamente fra le prime due insieme a Team New Zealand, che andrà quindi a sfidare nell’ultima regata della domenica, la simbolica “finale” di questi preliminari. Prima però ci sarà da completare il programma delle regate e allora Luna Rossa sfiderà pure Alinghi Red Bull Racing.

Stesso discorso per Emirates Team New Zealand, che invece dovrà affrontare NYYC American Magic, ed inoltre avremo anche la regata tra i francesi di Orient Express Racing Team ed INEOS Britannia, ma la classifica di questo torneo preliminare cominciato giovedì ha già decretato che le prime due posizioni saranno per New Zealand e Luna Rossa, che di conseguenza si affronteranno nell’ultimo atto della settimana a Barcellona, una sorta di mini-rivincita della finale dell’ultima America’s Cup nel 2021, anche se la posta in palio è infinitamente meno importante. La vera rivincita sarebbe tra il 12 e il 20 ottobre, ma staremo a vedere chi ci arriverà.