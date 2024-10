DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA: ANCORA IN ACQUA!

Nuova giornata dedicata alla diretta Louis Vuitton Cup 2024, che continua ad emozionarci: mercoledì 2 ottobre a partire dalle ore 14:00, come sempre nelle acque di Barcellona, Luna Rossa vs Ineos Britannia vivrà altre due regate della finale per qualificarsi alla America’s Cup, si tratterà della nona e della decima. Mentre Team New Zealand aspetta il vincitore, le due imbarcazioni si danno battaglia senza esclusioni di colpi: arrivati a oggi, il risultato della finale dice 4-4, ancora una volta Ineos Britannia ha vinto la prima regata (senza avversario per di più) ma Luna Rossa ha dato una grande risposta subito dopo.

Video Psv Sporting Lisbona (1-1)/ Gol e highlights: non basta Schouten, Braganca pareggia i conti

Anche nella giornata di martedì purtroppo Luna Rossa è incappata in problemi: sembra davvero una maledizione, dopo una domenica segnata dalla rottura della randa l’imbarcazione italiana ha subito un’impruata con conseguente strappo della coperta, questo nel corso della settima regata. Luna Rossa è rimasta in acqua sperando in un problema anche per Ineos Britannia, poi si è ritirata cedendo il quarto punto agli avversari senza nemmeno riuscire a regatare dopo il primo gate, e dovendo correre contro il tempo per sistemare la barca in vista dell’ottava gara.

Probabili formazioni Liverpool Bologna/ Quote: tridente per Italiano? (Champions League 2 ottobre 2024)

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA

La diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 viene naturalmente trasmessa su Italia 1, come è sempre stato per la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia e anche nel corso dei turni precedenti: appuntamento dunque in chiaro e servizio di diretta streaming video che sarà disponibile con la piattaforma Mediaset Infinity, mentre in alternativa bisogna ricordare che la diretta Louis Vuitton Cup 2024 viene fornita anche agli abbonati della televisione satellitare su Sky Sport America’s Cup (numero 205 del decoder), in questo caso con la diretta streaming video di Luna Rossa vs Ineos Britannia garantita dall’applicazione Sky Go.

Formazioni Shakhtar Atalanta/ Quote, senza Hien e Brescianini (Champions League, 2 ottobre 2024)

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA: LO STATO DELL’ARTE

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 riparte dunque da quanto si è visto mercoledì: come già raccontato la settima regata è durata di fatto un lato di bolina (al termine del quale Ineos Britannia conduceva con un secondo di vantaggio), poi il problema per gli italiani che si sono piantati e hanno dovuto cedere l’onore delle armi. Abbiamo poi avuto l’ottava regata: Luna Rossa ha riparato il danno in tempo utile e ha dominato fin dalla partenza, toccando anche i 55 nodi di velocità e andando immediatamente a pareggiare i conti, dunque per la quarta giornata il risultato della finale di Louis Vuitton Cup rimane in totale equilibrio.

La situazione in termini generali, nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, ci dice che le due barche sono davvero molto vicine come rendimento: forse Luna Rossa, anche nelle sconfitte, ha mostrato qualcosa in più ma in competizioni di questo genere l’affidabilità è un fattore determinante e che certamente non si può demandare alla sola fortuna (non sempre, almeno), Luna Rossa ha avuto episodi di mala sorte ed è innegabile, ma d’altro canto i problemi e i guasti sono aumentati esponenzialmente nell’ultimo periodo e anche questo è un fatto di cui bisogna parlare. Ci si può solo augurare che la situazione migliori oggi, la diretta Louis Vuitton Cup 2024 è ancora tutta da vivere.