DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA, UN’ALTRA GIORNATA!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 torna a farci compagnia martedì 1 ottobre, sempre da Barcellona con inizio alle ore 14:00, la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia entra sempre più nel vivo e dobbiamo ricordare, anzi dire, che la giornata di oggi non sarà comunque decisiva, perché ci sono due regate e il risultato della sfida è 3-3, per arrivare a disputare la America’s Cup servono sette vittorie e dunque basta la matematica per dirci che, vada come vada, bisognerà tornare in acqua e competere nuovamente, anche se adesso siamo decisamente più vicini alla conclusione rispetto e dunque anche la tensione in acqua sarà maggiormente palpabile tra i due straordinari equipaggi.

Anche nella giornata di lunedì le due imbarcazioni si sono divise le vittorie nella diretta Louis Vuitton Cup 2024: Ineos Britannia ha ottenuto il vantaggio nella finale vincendo la prima gara, prontamente Luna Rossa ha risposto e dunque la situazione è sempre in equilibrio, ad entrambe le imbarcazioni servono altre tre vittorie per andare a competere nella America’s Cup e oggi la giornata potrebbe essere abbastanza decisiva, come del resto potrebbe anche consegnarci l’ennesima situazione di parità aspettando che finalmente la situazione si sblocchi, perchè un vincitore ci dovrà essere.

COME VEDERE LA DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 IN STREAMING VIDEO TV

È sempre Italia 1 a garantire in chiaro la diretta Louis Vuitton Cup 2024: non cambia la programmazione nemmeno per questa giornata dedicata alla finale Luna Rossa vs Ineos Britannia, che dunque potrà essere seguita da tutti e avrà anche l’alternativa della diretta streaming video, grazie alla piattaforma Mediaset Infinity. Possiamo poi ricordare che tutti i clienti della televisione satellitare potranno seguire la Louis Vuitton Cup 2024 sul canale dedicato Sky Sport America’s Cup (numero 205 del decoder) e con la diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA, ESITO VICINO!

Siamo dunque a poche ore dalla diretta Louis Vuitton Cup 2024: la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia ci sta regalando parecchie emozioni, abbiamo già visto sostanzialmente di tutto tra regate che sono iniziate con vento quasi fermo e in alcune occasioni non sono nemmeno terminate, altre in cui le due imbarcazioni hanno addirittura oltrepassato i 50 nodi di velocità e altre ancora che non hanno visto l’inizio, o meglio lo hanno fatto ma per chiudersi immediatamente, il riferimento è a domenica quando Luna Rossa ha accusato un problema tecnico e ha dovuto accettare la squalifica, pur presentando un ricorso per capire se davvero la regata fosse ufficialmente “iniziabile” in quel momento.

Sia come sia, abbiamo più volte ripetuto che nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 le due imbarcazioni hanno dato spettacolo, confermando di essere davvero competitive come già avevano mostrato nel corso del round robin e delle semifinali: non ce n’è davvero una che riesca a superare l’altra in maniera costante e questo rende la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia ancora più bella, noi naturalmente continuiamo a fare il tifo per il nostro equipaggio sperando che possa andare a prendersi, come già tre anni fa, la America’s Cup e la sfida a Team New Zealand, ma certamente ci sarà da soffrire oggi e almeno per un altro giorno…