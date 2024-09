DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA, GIORNATA IMPORTANTE!

Sabato 28 settembre la diretta Louis Vuitton Cup 2024 torna a farci compagnia con la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia: come sempre siamo a Barcellona e saranno due le regate in programma, la prima prevista per le ore 14:00 e la seconda a seguire. Le indicazioni sugli orari, così come il regolare svolgimento delle gare, sono ovviamente soggette alle condizioni climatiche, in particolare quelle legate al vento: c’è infatti la possibilità, ed è successo più volte nel corso del round robin e delle semifinali, che si possa non gareggiare, anche per questo gli organizzatori hanno tenuto libere delle giornate per piazzare eventuali recuperi.

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2024/ Video streaming Rai: cosa dice la storia? (28 settembre)

Quel che ora ci interessa dire, a corredo della diretta Louis Vuitton Cup 2024, è che Luna Rossa vs Ineos Britannia è la finale per andare a disputare la America’s Cup contro Team New Zealand e che, a differenza di quanto visto in semifinale, per ottenere questo trofeo sarà necessario vincere sette regate, il che inevitabilmente ci dice che al massimo assisteremo a 13 gare infuocate tra due imbarcazioni che hanno dato prova di essere le migliori nel corso delle settimane di Barcellona, e più che meritatamente sono arrivate a giocarsi la Louis Vuitton Cup 2024. Vedremo allora come andranno le cose nella giornata odierna…

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata, oggi 28 settembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Sarà in chiaro la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024: la copertura della finale è infatti affidata a Italia 1, quindi l’appuntamento con Luna Rossa vs Ineos Britannia sarà aperto a tutti con la possibilità di assistere alle regate anche con l’opzione della mobilità, attivando la piattaforma Mediaset Infinity. In alternativa, come è sempre stato per la diretta Louis Vuitton Cup 2024, gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi a Sky Sport America’s Cup (canale 205 del decoder) e al servizio di diretta streaming video garantito, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go.

DIRETTA SBK 2024/ Superbike video streaming tv: in pista per la Superpole! GP Aragona (28 settembre)

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA CI CREDE!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 ci conduce a una giornata davvero importante nel confronto Luna Rossa vs Ineos Britannia: allungo decisivo o situazione ancora in bilico, lo scopriremo tra poco nelle acque di Barcellona ma intanto giova ricordare che le due imbarcazioni possono performare diversamente, e anche di molto, a seconda delle condizioni, perché ad esempio con un vento basso Luna Rossa è andata parecchio in difficoltà nella semifinale contro American Magic, rischiando di farsi beffare con una rimonta che sarebbe stata incredibile, visto che la nostra imbarcazione conduceva per 4-0.

È comunque inevitabile soffermarsi sul fatto che, sin dal primo round robin, Luna Rossa abbia imposto la sua legge: era favorita per arrivare alla finale della Louis Vuitton Cup e ci è arrivata, lo stesso si può dire di Ineos Britannia che forse partiva un gradino sotto American Magic ma è stata bravissima a recuperare, andare a vincere il round robin e dunque essere nelle condizioni di scegliere l’avversaria in semifinale, che è stata Alinghi. Come è detto però nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 quel che è stato anche solo il giorno precedente va immediatamente cancellato, la nuova giornata può essere totalmente diversa e noi staremo a vedere quello che succederà questo sabato…