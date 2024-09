DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA, SI PARTE!

È finalmente arrivato il momento della diretta Louis Vuitton Cup 2024, che torna a farci compagnia dalle ore 14:00 di giovedì 26 settembre: nelle acque di Barcellona prende il via Luna Rossa vs Ineos Britannia, attesissima finale che ci dirà quale delle due imbarcazioni strapperà il pass per andare a disputare la America’s Cup contro i detentori di Team New Zealand. Le semifinali hanno rispettato copione e pronostico: Luna Rossa e Ineos Britannia si sono qualificate pur con qualche turbolenza di troppo – soprattutto per l’imbarcazione italiana – e ora si sfidano in una finale che si disputa al meglio delle 13 regate.

Significa che per accedere all’America’s Cup servirà vincerne 7; il percorso è lungo, le condizioni climatiche potranno cambiare tante volte e dunque è davvero difficile stabilire quello che potrebbe succedere, anche perché fino a ora la diretta Louis Vuitton Cup 2024 ha parlato di una situazione di equilibrio per quanto riguarda i due equipaggi. Ricordando che ogni giorno ci saranno due regate, e dunque oggi assisteremo alle prime due gare, non resta che affidarci a Luna Rossa vs Ineos Britannia e a quello che succederà nelle acque di Barcellona, pronti ancora una volta a fare il tifo per la nostra imbarcazione.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 in tv segue di fatto le specifiche cui eravamo abituati nel corso di round robin e semifinali: dunque Luna Rossa vs Ineos Britannia sarà in chiaro su Italia 1, ma ad affiancare questa emittente ci sarà anche Sky Sport America’s Cup che, trovandosi al numero 205 del decoder, è riservato agli abbonati alla televisione satellitare. In entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta Louis Vuitton Cup 2024 in streaming video, attraverso il portale Mediaset Infinity oppure, senza costi aggiuntivi e per i clienti, installando e attivando l’applicazione Sky Go sui propri dispositivi mobili.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: UNA SERIE LUNGHISSIMA

Ci apprestiamo a vivere la diretta Louis Vuitton Cup 2024: le prime due regate di Luna Rossa vs Ineos Britannia sono dietro l’angolo, tocca allora ricordare quello che era successo in semifinale. Luna Rossa è partita davvero forte contro American Magic, andando sul 4-0 e ipotecando la finale; poi però gli statunitensi sono risorti, gli italiani hanno sbagliato qualcosa e, tra una squalifica e un problema tecnico, si è arrivati sul 4-3 e una situazione davvero delicata, che però Luna Rossa è riuscita a sbrogliare alla grande dominando l’ottava regata, e ottenendo così il punto che le ha permesso di arrivare in finale.

Scenario abbastanza simile per Ineos Britannia che, avendo vinto il round robin, aveva potuto scegliere l’avversaria in semifinale: contro Alinghi quattro vittorie in serie in maniera anche dominante, poi due successi per gli svizzeri che hanno riaperto la serie ma gli inglesi sono stati capaci di chiuderla sul 5-2. Adesso Luna Rossa vs Ineos Britannia torna a farci compagnia nella diretta Louis Vuitton Cup 2024: naturalmente questa sfida l’avevamo vissuta anche nel corso del doppio round robin, che ci aveva appunto detto come fossero queste le due imbarcazioni più competitive. Aspettiamo e speriamo, ormai manca davvero poco al via della finale…