DIRETTA LUCCHESE ASCOLI, GORGONE E DI CARLO VOGLIONO TORNARE A VINCERE

Torna in campo la Serie C e lo fa con la diretta Lucchese Ascoli valida per la ventiquattresima giornata del Girone B. Il calcio d’inizio è fissato per le 20,30 di venerdì 24 gennaio e la sfida metterà di fronte due squadre che si giocano la metà della classifica e sognano un posto nei playoff. La Lucchese di Gorgone è diciassettesima in classifica con 20 punti ed arriva da una serie di sette partite senza vittoria tra cui il pareggio per 0 a 0 contro il Rimini nell’ultima giornata. L’Ascoli di Di Carlo ha un migliore posizione di classifica ma non vede una vittoria da quattro giornate e cerca riscatto in questa trasferta.

DIRETTA LUCCHESE ASCOLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perderti la diretta Lucchese Ascoli dovrai collegarti con i canali di Sky che trasmetterà il match anche in streaming su NOW TV e Sky GO. Potrai anche seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che ti racconterà le migliori occasioni con aggiornamenti costanti.

LUCCHESE ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali sono le probabili formazioni di questa sfida in attesa del calcio d’inizio. La Lucchese di Gorgone si affiderà nuovamente alla difesa a tre con Sabbione, Gucher e Gasbarro a difesa della porta di Palmisani. Gemignani e Visconti saranno i due esterni a sostegno dei due riferimenti offensivi che saranno Saporiti e Magnaghi.

LUCCHESE ASCOLI, LE QUOTE

Notevole incertezza nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Lucchese Ascoli. Una vittoria casalinga dei toscani varrebbe 2,75 volte la posta in palio, poi si sale a 3,15 per il segno X, ma l’ipotesi più favorita potrebbe essere la vittoria esterna dell’Ascoli, con il segno 2 quotato a 2,35.

