DIRETTA RIMINI LUCCHESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Rimini Lucchese, ma in questa rubrica faremo in modo di rendere speciale il confronto andando a toccare un tasto dolente per molti quando andavano a scuola: la matematica. Questa volta però sarà applicata al mondo del calcio per permetterci di capire che partita andremo a vedere nella prossima ora e mezza di gioco. Partiamo con i padroni di casa che hanno un possesso palla che in media registra il 52% ogni novanta minuti, non male perchè permette poi ai romagnoli di subire soltanto 0,8 gol nello stesso lasso di tempo.

Mentre i tocchi in area per fare questi gol devono essere 58, avversari avvisati! Ma attenzione perché la Lucchese di solito impiega almeno 80 tocchi per andare in porta, vedremo se il loro gioco basato sul contropiede avrà la meglio oppure no. Basti pensare che per i toscani servono almeno 11 cross progressivi per rendere una azione potenzialmente pericolosa, almeno cosi dice il computo totale su questa statistica. Detto questo andiamo a vedere cosa ci dice il commento live della diretta di Rimini Lucchese, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Rimini Lucchese: info streaming video e tv su dove seguire la partita di Serie C

La diretta Rimini Lucchese, alle ore 1730, può essere seguita dai tifosi e tutti gli interessati in possesso di un abbonamento a Sky Sport, come per tutte le partite del campionato di Serie C, potranno quindi sintonizzarsi con il canale di Sky Sport Calcio o collegarsi tramite le piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Lo stato delle due squadre

La diretta Rimini Lucchese metterò a confronto allo Stadio Romeo Neri due squadre dalla situazione diversa di classifica ma che nelle ultime giornate stanno vivendo lo stesso stato di forma in campionato, i padroni di casa occupano l’ottava posizione in classifica e quindi la zona playoff, in questo momento, ma non trovano la vittoria da 4 giornate e il loro distacco dalle inseguitrici si è assottigliato, arrivano alla sfida dopo l’ennesimo pareggio per 0-0 contro il Pescara. La Lucchese invece occupa le zone basse della classifica, quelle dei playout, è alla diciassettesima posizione con 19 punti e da 6 partite non porta a casa i 3 punti, nell’ultima uscita è stata sconfitta in casa dalla Spal per 2-3.

Rimini Lucchese, probabili formazioni: i protagonisti della gara

Per la gara delle 17.30 i padroni di casa guidati dal mister Antonio Busce verranno messi in campo secondo il classico 5-3-2 composto da Colombi come portiere, Megelaitis, De Vitis e Bellodi i difensori centrali insieme a Semeraro e Longobardi come esterni, Langella, Garetto e Piccoli a formare il centrocampo e Parigi e Malagrida a reggere la fase offensiva. La Lucchese invece confermerà il 4-4-2 scelto da mister Giorgio Gorgone con Coletta tra i pali, Gemignani e Visconti come esterni bassi, Fazzi e Gasbarro come centrali di difesa, Quirini e Antoni sugli esterni insieme a Gucher e Tumbarello a completare il centrocampo, davanti Saporiti in coppia con Magnaghi.

Diretta Rimini Lucchese: il possibile esito della sfida

La diretta Rimini Lucchese mette a confronto squadre in un momento di forma non ottimale e potrebbe quindi non essere una sfida ricca di emozioni, entrambe giocheranno sicuramente per i 3 punti che mancano da diverse giornate ma potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, sia per mantenere solidamente la propria posizione in classifica sia per portare a casa qualche punto. Alla fine però il Rimini dovrebbe essere favorito sugli avversari e portarsi a casa la sfida non è da sottovalutare però il pareggio che per i motivi già detti e per il momento non ottimale delle due squadre potrebbe essere il risultato finale.