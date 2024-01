Diretta/ Padova Alessandria (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (20 gennaio 2024)

DIRETTA PADOVA ALESSANDRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In Padova Alessandria i biancoscudati sono ancora lontani 7 lunghezze dal primo posto in classifica. L’ultimo pareggio in casa del Legnago Salus ha lasciato il Padova al secondo posto, con la seconda miglior difesa del campionato con 16 gol subiti anche se l’attacco, con 31 gol realizzati, è il quarto a pari merito con la Giana Erminio e la Pro Vercelli. Il Padova affronterà l’Alessandria ora fanalino di coda della classifica, reduce da ben tre sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa contro la Virtus Verona.

Grigi che al momento hanno il peggior attacco del campionato con soli 12 gol messi a segno, a fronte di una difesa che pure si è comportata discretamente con 25 gol incassati. Dal 2016 a oggi l’Alessandria non ha mai vinto in partite ufficiali contro il Padova, che nel match d’andata è riuscita a imporsi in casa dei grigi col punteggio di 1-2. (agg. di Fabio Belli)

PADOVA ALESSANDRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Padova Alessandria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Padova Alessandria sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

Sono stati tantissimi i testa a testa della diretta Padova Alessandria, toccando addirittura quota 80 nel match d’andata di questa stagione. In quella partita ebbe la meglio il Padova con una vittoria esterna per 2-1: gol di Liguori, pareggio piemontese con Anatriello e definitivo colpo di grazia firmato Favale al minuto novantatre. Tornando alla storia di questo testa a testa, su 80 partite c’è un perfetto equilibrio di 29 vittorie per l’Alessandria, 29 successi del Padova e 22 pareggi con 113 gol per i biancorossi e 103 per i grigi.

Recentemente, le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia nel turno preliminare e a vincere erano stati i piemontesi ai tempi supplementari. La vittoria che però forse più di tutte ha segnato i testa a testa di questo scontro è stata quella del 17 giugno 2021, data della storia finale di ritorno dei playoff di Serie C che hanno trovato il loro epilogo pro Alessandria dopo lo 0-0 dell’andata e il pareggio nel ritorno. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PIEMONTESI FANALINO DI CODA

La diretta Padova Alessandria, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa avevano chiuso il 2023 nel migliore dei modi con quattro vittorie consecutive e conservando l’imbattibilità. Quest’ultima è stata persa nel nuovo anno con il pesante 5-0 subito dal Mantova. Il Padova non è riuscito a riscattarsi con il Legnago, concludendo 0-0 e con un punto a testa.

L’Alessandria non sta meglio, anzi, tra le squadre del Girone A è quella che sta messa peggio di tutte. L’ultimo posto comincia a rendere l’atmosfera molto negativa e la vittoria manca ormai dal 12 novembre, ben nove partite fa. La sconfitta più recente è stato l’1-0 casalingo contro la Virtus Verona targata Casarotto su rigore al minuto settantacinque.

PADOVA ALESSANDRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Padova Alessandria vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Donnarumma, difesa a quattro con Belli, Delli Carri e Perrotta. A centrocampo, da destra verso sinistra, Kirwan, Fusi, Varas, Bianchi e Favale con Liguori e Bortolussi coppia centrale.

L’Alessandria replica con un 3-5-1-1. Tra i pali Liverani, protetto qualche metro più avanti da Ciancio, Rota e Rossi. Agiranno da esterni Pellegrini e Cusumano mentre Sepe, Nichetti e Foreste si occuperanno della zona nevralgica. Infine, Gazoul supporterà Mangni alle sue spalle.

PADOVA ALESSANDRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Padova Alessandria danno favorita la squadra di casa a 1.29. Secondo bet365, il segno X vale 4.50 mentre il 2 fisso ben undici volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è dato a 2 contro l’1.71 dell’Under. Il Gol lo troviamo a 2.65, a differenza del No Gol a 1.41.

