Video/ Lucchese Pontedera (1-2) gol e highlights: Catanese decide il derby con una doppietta (29 ottobre 2023

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE PONTEDERA: SINTESI

Il Pontedera vince il derby in casa della Lucchese grazie alla doppietta di Catanese. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Primi dieci minuti di gara senza grandi emozioni. Delpupo verso la porta avversaria, De Maria rimonta e salva. Bel tiro di Russo e grande parata di Stancampiano. Fedato! La sblocca la Lucchese! Tumbarello in mezzo da angolo, Fedato ci va di testa con Stancampiano si fa sfuggire la sfera tra le mani che termina in rete. Fedato per Cangianiello, tiro fuori di piatto. Ci prova Ianesi, Chiorra la mette in angolo. Catanese! Pareggia il Pontedera! Nel finale di prima frazione arriva la rete del pari.

DIRETTA/ Lucchese Pontedera (risultato finale 1-2): doppietta Catanese! (Serie C, 29 ottobre 2023)

Guadagni la mette in mezzo, Djibril non ci arriva. Ci prova con il sinistro di Angori, respinge Chiorra. Magnaghi serve Guadagni che arriva davanti Stancampiano, grandissima parata! Ianesi per Benedetti che ci prova di sinistro ma non centra la porta. Catanese! La ribalta il Pontedera! Benedetti in mezzo da angolo, Catanese trova la deviazione vincente! Paudice da solo davanti a Chiorra, Cangianiello salva sulla linea! Gucher! Il suo tiro trova il palo! Termina il match.

DIRETTA/ Pescara Recanatese (risultato finale 2-3): successo firmato Lipari! (Serie C, 29 ottobre 2023)

IL TABELLINO DI LUCCHESE PONTEDERA

LUCCHESE (3-4-2-1): Chiorra; Alagna, Tiritiello, De Maria; Djibril (40′ st Yeboah), Gucher, Tumbarello (1′ st Guadagni), Fedato (35′ st Sueva); Cangianiello, Russo (20′ st Rizzo Pinna); Magnaghi. A disp.: Coltta, Perotta, Berti, Quirini, Merletti. All. Gorgone

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Guidi (40′ st Pretato), Espeche, Martinelli (28′ st Calvani); Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Delpupo (1′ st Benedetti), Ianesi; Nicastro (34′ pt Selleri, 40′ st Paudice). A disp.: Lewis, Vivoli, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Provenzano, Salvadori. All. Canzi

Video/ Rimini Lucchese (2-0) gol e highlights: reti di Lombardi e Morra! (Serie C, 26 ottobre 2023)

ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta (Brunetti di Milano e Della Mea di Udine)

RETI: 35′ pt Magnaghi, 47′ pt, 31′ st Catanese

NOTE: Ammoniti: 24′ pt Ignacchiti, 37′ pt Cangianiello, 11′ st Benedetti, 13′ st Espeche, 22′ st Tiritiello, 48′ st Perretta.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE PONTEDERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA