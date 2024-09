DIRETTA LUCCHESE PIANESE, SFIDA PER LA ZONA PLAYOFF

Il mercoledì della sesta giornata del Girone B di Serie C si apre con la diretta Lucchese Pianese pronta a giocarsi allo Stadio Porta Elisa. Le due formazioni stanno attraversando momenti complicati e questa partita potrebbe rappresentare la svolta in un campionato ancora senza dominatori.

Diretta/ Ascoli Lucchese (risultato finale 1-2): decide il rigore di Sasanelli! (Serie C, 22 settembre 2024)

I padroni di casa si trovano all’ottavo posto in classifica con otto punti arrivati grazie a due vittorie nelle ultime tre partite tra cui l’ultima arrivata in casa dell’Ascoli per 1 a 2. Più difficile l’avvio della Pianese che si trova fuori dalla zona playoff con cinque punti ed una sola vittoria conquistata fino ad ora.

Diretta/ Pianese Entella (risultato finale 1-1): la riprende Franzoni (Serie C, 22 settembre 2024)

DIRETTA LUCCHESE PIANESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la Serie C e, di conseguenza, la diretta Lucchese Pianese sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV. Come di consueto, la nostra redazione vi proporrà anche una diretta testuale per non perdervi le emozioni e le azioni salienti di questa partita.

LUCCHESE PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni di questa partita che potranno già darci indicazioni importanti in vista della diretta. Giorgio Gorgone metterà in campo il suo 3-5-2 che però sarà privo dello squalifica Frison che verrà sostituito da uno tra Germignani e Dumbravanu per formare il trio con Sabbione e Gasbarro. Saporiti e Fedato saranno i due attaccanti con Sasanelli che cerca spazio dopo il gol vittoria contro l’Ascoli.

DIRETTA/ Lucchese Rimini (risultato finale 2-2): la riprende Quirini! (Serie C, 16 settembre 2024)

3-4-2-1 per la Pianese di Fabio Prosperi pronto a mettere in campo un tridente formato da Mignani, Falleni e Mastropietro con Sorrentino a caccia di un importante minutaggio. Boccadamo agirà come esterno destro mentre c’è ballottaggio a sinistra dove il favorito è Da Pozzo che ha addosso il pressing di Nicoli.

LUCCHESE PIANESE, LE QUOTE

Vediamo cosa ci dicono le quote Snai per la diretta Lucchese Pianese: favoriti i padroni di casa con un valore di 1,75 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria, il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata e infine il segno 2, sul quale puntare per il successo della Pianese, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.