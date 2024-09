DIRETTA ASCOLI LUCCHESE, TRASFERTA ROSSONERA

Oggi si affrontano due formazioni dal rendimento abbastanza simile: domenica 22 settembre 2024 alle ore 18:30 ci sarà il via della diretta Ascoli Lucchese, due squadre che al momento si distanziano in classifica di appena due punti.

I bianconeri sono in questo momento davanti grazie a due vittorie, quelle contro Pianese e Milan Futuro, e al pareggio all’esordio stagionale in campionato contro la Spal per 2-2. L’unico tasto dolente di questo avvio fin qui è stato il ko di Chiavari contro la Virtus Entella.

La Lucchese rispetto all’Ascoli conta una vittoria in meno e un pareggio in più vale a dire quelli contro il Pineto alla prima giornata per 0-0 e con il Rimini nell’ultimo turno. La sconfitta è arrivata di misura col Gubbio mentre la vittoria in casa della Spal per 3-2.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ASCOLI LUCCHESE, STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda dove vedere la diretta Ascoli Lucchese, il match essendo di Serie C potrà essere visto su Sky o NOW.

Se invece preferite vedere la diretta streaming per comodità, vi basterà scaricare l’applicazione di una delle due.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ASCOLI LUCCHESE

Ora cerchiamo di capire quali sono le probabili formazioni della diretta Ascoli Lucchese. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il consueto 4-2-3-1 che vedrà in porta Livieri e in difesa il quartetto Adjapong, Curado, Menna e Maurizio. Varone e Bertini in mediana con Tirelli, Tremolada e Marsura dietro a Corazza.

La Lucchese opterà invece per il 3-5-2 che vedrà tra i pali Palmisani, difeso dal trio Gasbarro, Sabbione e Fazzi. Agiranno da esterni Quirini e Antoni mentre Welbec, Tumarello e Visconti presiederanno il centrocampo. In attacco la coppia Saporiti-Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ASCOLI LUCCHESE

Adesso è il turno delle quote per le scommesse sulla diretta Ascoli Lucchese. La squadra favorita secondo i bookmakers sono i bianconeri a 1.65. Il segno X del pareggio è invece offerto a 3.45 contro i 4.50 del 2 fisso in favore dei rossoneri.

Per quanto concerne le reti, l’Over 2.5 è quotato a 2.10 mentre l’Under alla stessa soglia è offerto a 1.44. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.90 e 1.70.