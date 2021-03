Diretta Lucchese Pro Sesto/ Streaming video tv: milanesi in forte crisi (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE PRO SESTO: SFIDA PER LA SALVEZZA?

Lucchese Pro Sesto, che sarà diretta dal signor Fabio Natilla, si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 marzo: allo stadio Porta Elisa va in scena la partita valida per la 27^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. La situazione nel girone A si sta facendo complessa per i milanesi, sconfitti nettamente in casa dalla Pergolettese nel recupero di mercoledì: non vincono da fine gennaio e si stanno pericolosamente avvicinando alla zona playout, dopo aver accarezzato la possibilità di qualificarsi subito alla fase nazionale dei playoff.

Sta chiaramente peggio la Lucchese, che per i risultati dei campi sarebbe ultima; se non altro i toscani hanno centrato ultimamente qualche punto prezioso come i 3 della vittoria sul Pontedera, e mantengono una timida speranza di salvezza. Vedremo allora come andranno le cose tra poco nella diretta di Lucchese Pro Sesto, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa intrigante e delicata partita.

DIRETTA LUCCHESE PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pro Sesto non sarà una di quelle che per questa giornata di Serie C vengono trasmesse sulla televisione satellitare, cosa che rappresenta la grande novità della stagione; di conseguenza per avere accesso alle immagini, che saranno in diretta streaming video, dovrete rivolgervi al consueto portale Eleven Sports al quale potrete decidere di abbonarvi stagionalmente, in alternativa il servizio vi permetterà di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PRO SESTO

In Lucchese Pro Sesto Giovanni Lopez insiste sul 3-5-2 che ha battuto il Pontedera: dunque vedremo una linea difensiva composta da Eros Pellegrini, Dalla Bernardina e Maikol Benassi a protezione di Biggeri, due esterni che accompagnano il centrocampo e che saranno Panati e Adamoli, e poi una zona mediana con Nannelli che verrà accompagnato da Meucci e Zennaro. Davanti sarà ovviamente titolare Flavio Bianchi, autore di una doppietta domenica scorsa; con lui giocherà Tomi Petrovic. Francesco Parravicini adotta un modulo ad albero di Natale: questa volta Bismark dovrebbe agire come prima punta con Mutton che può fare il trequartista al posto di D’Amico (con la conferma di Scapuzzi quale terzo uomo offensivo), a centrocampo Gattoni sarà affiancato da Alessandro Sala e Palesi che però rischiano sulla concorrenza di Di Munno e Gualdo, almeno uno dei due potrebbe avere una maglia da titolare così come Ntube al centro della difesa, insieme a Caverzasi e in luogo di Christian Maldini. In porta ci sarà Livieri.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Lucchese Pro Sesto, dunque possiamo vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X che identifica il pareggio il valore corrisponde a 2,90 volte l’importo investito mentre l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte la vostra giocata.



