Diretta Lucchese San Donato/ Streaming video tv: intrigante derby toscano! (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE SAN DONATO: ROSSONERI PER I PLAYOFF!

Lucchese San Donato, partita diretta dal signor Domenico Mirabella, va in scena alle ore 21:00 di martedì 31 gennaio presso lo stadio Porta Elisa: valida per la 25^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, mette a confronto due squadre che sono separate da 11 punti in classifica e approcciano la stagione in maniera diversa. La Lucchese arriva dal pareggio di Rimini, un punto non troppo brillante a dire il vero: nona in classifica, al momento giocherebbe i playoff e quindi vuole difendere questa posizione, sapendo che questa sera ha una bella occasione per fare un ulteriore salto di qualità nel suo campionato sin qui positivo.

Il San Donato Tavarnelle, neopromosso, ha avuto periodi davvero complicati ma poi anche qualche sussulto che lo ha portato ad affrontare una situazione meno pressante; sabato ha perso in casa contro la Reggiana, ko che ci sta tutto a patto che ora si rialzi la testa per provare anche a prendersi una salvezza diretta che sarebbe un ottimo traguardo. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Lucchese San Donato, proviamo adesso a fare la nostra valutazione su quelle che sono le scelte che i due allenatori potrebbero operare, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE SAN DONATO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Lucchese San Donato e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video di Lucchese San Donato, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE SAN DONATO

Nel 4-3-3 per la diretta Lucchese San Donato Ivan Maraia potrebbe cambiare qualcosa: in porta Cucchietti potrebbe essere protetto da due centrali come Maddaloni e Benassai, con Quirini e Alagna comunque sulle fasce laterali, mentre a centrocampo la candidatura di Di Quinzio e Tumbarello è forte, e uno dei due potrebbe completare il reparto con Visconti e Mastalli. Poi il tridente offensivo: Bianchimano, Niccolò Romero e Panico si giocano il posto da prima punta, sugli esterni Bruzzaniti e Rizzo Pinna viaggiano verso la conferma.

Il San Donato di Daniele Buzzegoli dovrà rinunciare allo squalificato Ubaldi: al suo posto in attacco dovrebbe giocare Marzierli, mentre Federico Russo agirebbe sulla trequarti. In mezzo al campo ecco Bovolon e Alessio Rossi che formerebbero il trio insieme a Tommaso Bianchi; per quanto riguarda la difesa, in porta ci sarà Cardelli che sarà protetto da due centrali come Montini e Brenna, sugli esterni invece Siniega giocherà a destra e a sinistra sarà ballottaggio tra Carcani e Enrico Rossi, da vedere chi sceglierà il giovane allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Lucchese San Donato, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,80 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

