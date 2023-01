Video/ San Donato Reggiana (0-3) gol e highlights: tris della capolista (Serie C)

VIDEO SAN DONATO REGGIANA (0-3): LA PARTITA

La Reggiana espugna lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi e conquista altri tre punti importantissimi per la promozione in Serie B. Il match, valido per la ventiquattresima giornata di Serie C, Girone B, è stato abbastanza equilibrato nel primo tempo, con il San Donato che è partito aggressivo, ma al 14esimo ha incassato l’1-0 dei granata: Kabashi esegue uno schema da angolo e crossa forte e teso rasoterra, trovando la deviazione del portiere Cardelli. La palla finisce in rete, condannando l’estremo difensore all’autogol. Già da qualche minuto la capolista aveva preso le misure, sfiorando la rete. Nel finale, però i gialloblù hanno sfiorato il pareggio con Brenna.

Il rosso rimediato da Baldi proprio allo scadere della prima frazione di gioco ha condizionato abbondantemente i secondi 45 minuti, nei quali la squadra emiliana ha dilagato. Al 54esimo arriva, infatti, il raddoppio: : azione insistita del numero 11, che vince il duello fisico con Siniega, resiste alla carica, vince un rimpallo e infila l’estremo difensore avversario con un gran mancino rasoterra. Gran gol di Pellegrini. Al 67esimo arriva anche il tris: cross in area respinto dalla difesa gialloblù sui piedi di Laezza, che non ci pensa due volte ed al volo, di destro, trova una traiettoria imprendibile. Gol meraviglioso. All’82esimo Marzierli prova a realizzare il gol della bandiera, ma il suo tentativo si perde sul fondo.

VIDEO SAN DONATO REGGIANA (0-3): IL TABELLINO

SAN DONATO: Cardelli D., Bianchi T. (dal 24′ st Bovolon E.), Brenna D., Carcani P., Galligani E. (dal 14′ st Rossi E.), Montini A. (dal 14′ st Marzierli E.), Noccioli F. (adl 25′ st Borghi L.), Regoli P., Sepe A. (dal 41′ st Rossi A.), Siniega G., Ubaldi L.. A disposizione: Biagini V., Campinotti F., Borghi L., Bovolon E., Contipelli M., Gerardini F., Gjana D., Gorelli M., Marzierli E., Rossi A., Rossi E., Russo F., Viviani A.

REGGIANA: Venturi G., Capone C. (dal 20′ st Rosafio M.), Cigarini L. (dal 25′ st Fiamozzi R.), Guglielmotti D. (dal 15′ st Varela Djamanca M.), Hristov A., Kabashi E. (dal 20′ st Vallocchia A.,), Laezza G., Luciani A., Muroni M., Nardi F., Pellegrini J. (dal 25′ st Montalto A.). A disposizione: Voltolini M., Chiesa D., Cremonesi M., Fiamozzi R., Lanini E., Montalto A., Rosafio M., Sciaudone D., Vallocchia A., Varela Djamanca M.

Reti: al 14′ pt Cardelli D. (Reggiana) autogol, al 9′ st Pellegrini J. (Reggiana) , al 22′ st Laezza G. (Reggiana) .

Ammonizioni: al 18′ pt Regoli P. (San Donato), al 36′ pt Ubaldi L. (San Donato).

Espulsioni: al 45’+2 pt Ubaldi L. (San Donato).

