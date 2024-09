DIRETTA LECCO ARZIGNANO: PARTITA CON SORPRESE POTENZIALI!

Con la diretta Lecco Arzignano rivolgiamo lo sguardo a una partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre, per il turno infrasettimanale di Serie C 2024-2025: siamo nella sesta giornata e si tratta di una sfida interessante, che sicuramente pende dalla parte dei padroni di casa ma può essere aperta alle sorprese. Tornato in terza divisione dopo un solo anno di Serie B, il Lecco è partito bene facendo vedere di potersi giocare subito l’immediato salto di categoria: avendo battuto la Triestina è rimasto imbattuto e in alta classifica, e ora ha una bella occasione al Rigamonti-Ceppi per migliorare ancor più la sua situazione.

Diretta/ Lecco Triestina (risultato finale 2-1): fotofinish pirotecnico! (Serie C, 21 settembre 2024)

Attenzione però all’Arzignano, che finalmente ha raccolto la prima vittoria in campionato: i giallazzurri hanno regolato l’Union Clodiense in una partita che a fine stagione potrebbe anche essere importante per la corsa alla salvezza, uno scenario che probabilmente i veneti esploreranno a lungo come obiettivo principale. Cosa succederà nella diretta Lecco Arzignano ce lo dirà tra poco il terreno di gioco, noi nel frattempo proviamo a fare qualche rapida incursione attraverso le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni.

Diretta/ Arzignano Union Clodiense (risultato finale 1-0): Cerretelli su rigore! (Serie C, 21 settembre 2024)

DIRETTA LECCO ARZIGNANO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta tv di Lecco Arzignano avrete a disposizione soltanto la possibilità di essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky: la partita di Serie C viene infatti mandata in onda sul canale Sky Sport 256, naturalmente per tutti i clienti è disponibile anche l’opzione della diretta Lecco Arzignano in streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La mobilità per questa partita, così come per le altre di terza divisione, è garantita anche dalla piattaforma Now Tv, per la quale è sempre prevista la sottoscrizione di un abbonamento.

DIRETTA/ Novara Lecco (risultato finale 0-0): triplice fischio! (Serie C, 16 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LECCO ARZIGNANO

Per la diretta Lecco Arzignano aspettiamo qualche modifica nelle due formazioni: Francesco Baldini per esempio può inserire Celjak (anche in gol sabato) a destra con Stanga centrale insieme a Battistini, in porta Furlan e Kritta terzino sinistro per una difesa che andrà a coprire un centrocampo nel quale Gunduz e Ceola cercano spazio, da valutare chi tra Lepore (che può giocare esterno basso) e Frigerio starebbe fuori. Alle spalle dei due attaccanti Ilari se la gioca con Dore, poi tandem offensivo con Zuberek e Tordini che insidiano le maglie di Galeandro e Sipos.

Alessandro Bruno affronta la diretta Lecco Arzignano con un 5-3-2 nel quale Cariolato (o De Zen) e Toniolo sono i due esterni, Boccia, Boffelli e Diego Rossi i centrali a protezione di Boseggia, poi a centrocampo Cerretelli – matchwinner nell’ultima giornata – sarebbe titolare e con lui forse anche Giacomo Benedetti, ma Bordo, Lakti (ex della partita) e Gianluca Barba non partono assolutamente battuti. Così davanti, dove a cercare spazio è Nepi: sabato i due titolari sono stati Menabò e Mattioli, ma le scelte di Bruno sono assolutamente aperte.

QUOTE E PREVISIONI LECCO ARZIGNANO

Curiosamente non è troppo favorita la squadra di casa nella diretta di Lecco Arzignano, almeno secondo le quote fornite dalla Snai: abbiamo il valore di 1,95 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria dei bluceleste, ma il successo dell’Arzignano (segno 2) arriva vicino a 3,80 volte quanto messo sul piatto. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questa agenzia vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 2,95 volte l’ammontare della posta in palio sulla partita.