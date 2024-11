VIDEO FERALPISALO’ TRIESTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò ha la meglio sulla Triestina vincendo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini del video Feralpisalò Triestina con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Leoni del Garda ruggiscono subito in apertura riuscendo infatti a sbloccare il punteggio già intorno all’8′ per merito del gol segnato da Cavuoti, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal compagno Pietrelli.

Passano i minuti ed i verdazzurri non mollano il controllo del match trovando anzi la rete del raddoppio a ridosso dell’intervallo per merito dello stesso Pietrelli, preciso nel superare l’estremo difensore Roos in contropiede verso il 44′. Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare particolarmente rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i gardesani calciano forte con il solito Pietrelli che incappa in una deviazione in corner al 50′.

I Friulani danno invece segnali di vita al 53′ con il tentativo di Jonsson, facile preda del portiere Rinaldi. Nel finale gli alabardati non combinano abbastanza per quantomeno accorciare le distanze e rischiano persino di subire il tris lombardo al 90′ con una conclusione imprecisa di Maistrello.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Vergaro, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo in un’unica circostanza ammonendo Moretti all’85’ soltanto tra le file degli ospiti. I tre punti conquistati in questa quindicesima giornata di campionato permettono alla Feralpisalò di raggiungere quota 28 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Triestina rimane immobile a 6 punti.

VIDEO FERALPISALO’ TRIESTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS