Diretta Lussemburgo Italia Under 21/ Streaming video Rai 2: risultato scontato…

DIRETTA LUSSEMBURGO ITALIA UNDER 21: FORMALITÀ PER GLI AZZURRI?

Lussemburgo Italia Under 21, che sarà diretta dall’arbitro maltese Matthew De Gabriele, va in scena presso lo Stadio Municipale di Differdange, alle ore 17:30 di domenica 15 novembre: la partita è valida per la penultima giornata nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Di fatto sarebbe l’ultimo turno, ma gli azzurrini devono ancora recuperare una partita: potrebbe essere una formalità quella sul terreno di gioco lussemburghese, dopo l’Islanda affrontiamo una nazionale che non ha mai avuto velleità di qualificazione e che ha fatto punti soltanto contro l’Armenia, la disparità sul terreno di gioco è assolutamente evidente e quindi ci si aspetta che il gruppo di Paolo Nicolato si prenda la vittoria senza se e senza ma, in modo tale da volare alla fase finale di un torneo che nelle ultime edizioni – soprattutto quella casalinga del 2019 – ci ha visti partire con grandi speranze che però son state puntualmente disattese. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lussemburgo Italia Under 21; nel frattempo possiamo provare a fare qualche valutazione circa le scelte da parte del nostro CT, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

LUSSEMBURGO ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Lussemburgo Italia Under 21 sarà affidata alla televisione di stato, e dunque potrete seguire questa partita delle qualificazioni agli Europei 2021 su Rai Due, disponibile eventualmente anche sul satellite per gli abbonati Sky. Ovviamente ci sarà l’alternativa della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà visitare il sito Rai Play usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA UNDER 21

Considerati i valori in campo e la situazione, per Lussemburgo Italia Under 21 Nicolato potrebbe dare spazio a tante seconde linee pur nella conferma del 3-5-2. Dunque in porta ci aspettiamo magari Cerofolini, protetto da una difesa che comprenda Vogliacco in collaborazione con Cuomo e Lovato (ma Gabbia può comunque viaggiare verso un altro match da titolare), a centrocampo la regia può essere affidata a Samuele Ricci, possibile titolare anche Maleh e dunque avremmo un ideale ballottaggio tra Pobega e Frattesi per l’altra maglia. Sulle corsie laterali possono spingere Delprato, riportato sull’esterno, e Frabotta che sta facendo bene con la prima squadra della Juventus, avendo avuto la fiducia di Andrea Pirlo; la coppia offensiva potrebbe essere formata da Sebastiano Esposito e Pinamonti, sostituendo dunque Scamacca e Riccardo Sottil che hanno iniziato il match in Islanda. Sono supposizioni, naturalmente: vedremo poi se davvero Nicolato intenderà disporre in questo modo la sua nazionale.

