Diretta Maccabi Haifa Juventus Primavera/ Streaming video tv, rematch in Youth League

DIRETTA MACCABI HAIFA JUVENTUS PRIMAVERA: I BIANCONERI SPERANO!

Maccabi Haifa Juventus Primavera sarà diretta dall’arbitro maltese Matthew De Gabriele: si gioca alle ore 13:00 di martedì 11 ottobre, per la 4^ giornata nel gruppo H di Youth League 2022-2023. Un match che chiaramente è stato disputato sei giorni fa a campi invertiti: la Juventus Primavera ha vinto 3-1 e così si è rimessa in corsa in un girone che è assolutamente equilibrato per la seconda posizione, con la leadership ormai in mano al Psg ma bianconeri e Benfica che si giocano la qualificazione al playoff, cosa che ovviamente rende la partita di oggi sostanzialmente fondamentale.

Diretta/ Chelsea Milan Primavera (risultato finale 1-1): un pareggio beffardo!

La Juventus Primavera, che sta volando in campionato, ha 4 punti: non sono troppi ma per il momento bastano a garantire la qualificazione virtuale, ovviamente Paolo Montero spera in un risultato positivo dall’altra partita perché questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Aspettando allora che la diretta di Maccabi Haifa Juventus Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita di Youth League.

DIRETTA/ Inter Primavera Barcellona (risultato finale 1-6): incubo nerazzurro!

DIRETTA MACCABI HAIFA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Haifa Juventus Primavera verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, perché è qui che le partite delle squadre italiane impegnate nella Youth League sono fornite. L’alternativa per tutti i clienti è come sempre quella della diretta streaming video di Maccabi Haifa Juventus Primavera, un servizio che non comporta costi aggiuntivi: in assenza di un televisore basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Ajax Napoli Primavera (risultato finale 5-1): la chiude Banel!

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA JUVENTUS PRIMAVERA

Paolo Montero potrebbe confermare gli stessi 11 nel 4-4-2 per la diretta Maccabi Haifa Juventus Primavera: unica eccezione il portiere Simone Scaglia che torna dalla squalifica, poi Dellavalle e Huijsen come centrali di una difesa completata dai terzini Valdesi e Rouhi. A centrocampo invece Ripani e Boende formano il tandem centrale, Hasa andrebbe a giocare a destra con Strijdonck sull’altro versante. In attacco Tommaso Mancini spera in una maglia, ma in questo momento Nicolò Turco e soprattutto Yildiz appaiono davvero avere parecchio vantaggio sulla concorrenza.

Messay Dego invece punta su un 4-3-3: avremo Laish e Eissat a protezione del portiere Greis, Feingold il terzino destro con Shibli schierato sulla corsia mancina mentre in mezzo al campo Sheto insidia il posto di Hermesh come playmaker basso, con Ben Shimol e Otachi sulle mezzali. Nel tridente offensivo possibilità per i due esterni Distalfeld e Elmichy; i favoriti restano comunque Khalaili e Razon, con Kahvic che farebbe il centravanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA