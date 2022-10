Diretta/ Juventus Sampdoria, streaming video tv: bianconeri per la vetta (Primavera)

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA: JUVE FAVORITA!

Juventus Sampdoria, in diretta sabato 8 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso lo Juventus Training Center di Torino, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. I padroni di casa cercano punti importanti per confermare la vetta della classifica, mentre gli ospiti vogliono guadagnare qualche posizione dopo un avvio di stagione tra alti e bassi.

La Juventus ha raccolto 14 punti nelle prime sei gare, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Nell’ultimo turno i bianconeri hanno vinto il derby della Mole contro il Torino per 3-4. La Sampdoria, invece, è a quota 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. I blucerchiati arrivano a questo appuntamento da due ko di fila: 2-1 contro l’Atalanta a e 1-2 contro il Frosinone.

JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Juventus Sampdoria Primavera al via tra pochi minuti. Partiamo dalla Vecchia Signora, in campo con il 4-4-2: Daffara, Turco, Dellavalle, Huijsen, Rouhi, Mancini, Doratiotto, Ripani, Hasa, Turco, Mbangula. Passiamo adesso alla compagine blucerchiato, in campo con il 3-5-2: Tantalocchi, Miettinen, Peretti, Villa, Savio, Pozzato, Paoletti, Segovia, Conti, Malagrida, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Sampdoria Primavera vedono favorita la formazione bianconera. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet e partiamo dall’1-X-2: la vittoria della Juventus è a 1,57, il pareggio è quotato 4,20, mentre la vittoria della Sampdoria è data a 4,30. Si preannuncia una gara ricca di gol: l’Under 2,5 è a 2,40, mentre l’Over 2,5 è a 1,48. Simili le quote di No Gol e Gol, rispettivamente a 2,40 e 1,50.

