Diretta Maccabi Haifa Juventus/ Streaming video tv: da vincere! (Champions League)

DIRETTA MACCABI HAIFA JUVENTUS: VINCERE E SPERARE!

Maccabi Haifa Juventus viene diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz: si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 12 ottobre presso il Sammy Ofer Stadium, per la 4^ giornata nel gruppo H di Champions League 2022-2023. Dopo il 3-1 ottenuto in casa sei giorni fa, la Juventus è tornata a sperare negli ottavi ma sa che comunque che sarà molto difficile: purtroppo pesano tantissimo le due sconfitte incassate nelle prime due giornate, adesso bisognerà battere nuovamente la squadra israeliana e poi sperare che Psg e Benfica pareggino nuovamente, anche se la qualificazione potrebbe arrivare pure in un altro modo.

Nel frattempo la Juventus ha perso ancora in campionato, sconfitta in maniera netta dal Milan: una stagione assolutamente travagliata per i bianconeri, che nel frattempo questa sera potrebbero garantirsi se non altro un’eventuale prosecuzione in Europa League avendo il Maccabi Haifa sempre perso nel girone. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Maccabi Haifa Juventus; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare una valutazione dettagliata delle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MACCABI HAIFA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Haifa Juventus sarà disponibile esclusivamente sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento dunque è riservato agli abbonati che potranno usufruire del loro decoder, e in assenza di un televisore avvalersi del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che questa partita, come le altre di Champions League, sarà fornita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che è legata a Mediaset: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità e bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA JUVENTUS

Sono da valutare le scelte di Barak Bakhar per la diretta Maccabi Haifa Juventus: il tecnico israeliano potrebbe puntare su un 4-3-3 con Seck e Goldberg schierati centralmente in difesa a protezione di Mishpati, poi due terzini che sarebbero Eliyahu e Menahem ad accompagnare l’azione del centrocampo, nel quale Lavi fa il perno centrale di riferimento con Abu Fani e Levi che agiscono sulle mezzali. Nel tridente offensivo invece Atzili e David dovrebbero essere confermati come laterali; nel ruolo di prima punta invece dovrebbe giocare Pierrot, entrato dalla panchina nell’ultima di campionato.

Massimiliano Allegri come sempre ha il dubbio del modulo, ma la presenza di Di Maria impone un tridente offensivo: da capire se sia questa la serata giusta per vedere lui, Vlahovic e Milik insieme, più probabilmente si punterà su Kostic o Cuadrado come secondo esterno. In difesa lo stesso colombiano può fare il terzino destro, in ballottaggio con Danilo che può giocare anche a sinistra (qui ovviamente se la vede con Alex Sandro) o al centro, sostituendo Bonucci – più di Bremer – a protezione di Szczesny. A centrocampo invece Allegri non dovrebbe rinunciare a Rabiot, rilanciando Leandro Paredes come titolare in cabina di regia e dunque avendo il testa a testa tra Miretti e Locatelli da risolvere.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Maccabi Haifa Juventus, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 4,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,75 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,80 volte la giocata con questo bookmaker.











