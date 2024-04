Diretta Madrid Open 2024/ Arnaldi Medvedev streaming video tv: il programma, oggi sabato 27 aprile

DIRETTA MADRID OPEN 2024: GIOCANO ARNALDI E COBOLLI!

Emozioni garantite anche oggi, sabato 27 aprile, con la diretta del Madrid Open 2024, ancora per il secondo turno del tabellone maschile e invece già al terzo per quanto riguarda le donne, che hanno cominciato un giorno prima: ancora una volta i primi match avranno inizio alle ore 11.00 e vedremo in azione nelle prossime ore quattro azzurri ma nessuna nostra ragazza, motivo per cui la nostra attenzione si concentrerà adesso in maniera particolare sul tabellone maschile di questo quarto torneo Atp Masters 1000 della stagione, secondo sulla terra rossa dopo Montecarlo.

Nel ricco sabato della diretta Madrid Open 2024 attirerà fatalmente in maniera speciale l’attenzione degli appassionati italiani di tennis il derby azzurro fra Jannik Sinner, testa di serie numero 1 alla Caja Magica grazie all’assenza di Djokovic, e Lorenzo Sonego che si è guadagnato il derby battendo Gasquet al primo turno, ma questa grande sfida meriterà una trattazione a parte, per cui noi qui parleremo delle sfide che attendono Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Per il primo si annuncia un compito difficile perché l’avversario sarà il russo Daniil Medvedev, mentre Cobolli dovrà vedersela con il cileno Nicolas Jarry in questo entusiasmante sabato nel segno della diretta Madrid Open 2024.

DIRETTA MADRID OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

Essendo un torneo Masters 1000, tifosi e appassionati di tennis hanno bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare per seguire la diretta tv del Madrid Open 2024: il canale di riferimento è Sky Sport Tennis (numero 203 della piattaforma) ma con “incursioni” anche su Sky Sport Uno (numero 201). In ogni caso, per gli abbonati sarà possibile seguire le partite del Madrid Open 2024 anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Il sito ufficiale è invece mutuamadridopen.com, punto di riferimento per tutti al pari degli account social del torneo.

DIRETTA MADRID OPEN 2024: LE SFIDE DEGLI ITALIANI

Quattro uomini in campo, con un derby e altre due partite per gli italiani oggi nella diretta del Madrid Open 2024. Sfida affascinante per Matteo Arnaldi, che ha debuttando vincendo molto bene contro l’australiano Christopher O’Connell, però evidentemente adesso il livello di difficoltà si alza drasticamente per il classe 2001 nato a Sanremo, che dovrà infatti vedersela con il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 di questo Madrid Open 2024 ed evidentemente favorito d’obbligo nella partita di oggi, nella quale Arnaldi andrà a caccia di quella che sarebbe una vera e propria impresa.

Quanto a Flavio Cobolli, per il classe 2002 finora è nel segno del Cile la diretta del Madrid Open 2024, perché al primo turno ha vinto contro Alejandro Tabilo in tre combattuti set e adesso il secondo ostacolo è l’altro cileno Nicolás Jarry, testa di serie numero 22, che dovrebbe essere favorito sia in base alla classifica, sia per la maggiore esperienza e anche l’attitudine sulla terra rossa, senza dubbio la superficie migliore per Jarry. La certezza è che ci sarà molto da divertirsi alla Caja Magica, anche se gli azzurri partono entrambi da pronostici sfavorevoli…











