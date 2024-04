Diretta Tsitsipas Ruud/ Streaming video tv: ecco la finale! (Atp Montecarlo 2024, oggi domenica 14 aprile)

Oggi, domenica 14 aprile, sarà incoronato il nuovo “principe” (forse un po’ a sorpresa) al termine della diretta di Tsitsipas Ruud, la finale del torneo Atp Montecarlo 2024 che si giocherà non prima delle ore 14.30 naturalmente sul campo centrale Court Rainier III, per assegnare il titolo del terzo Masters 1000 della stagione, quello che apre la primavera europea sulla terra rossa. Non vedremo purtroppo in azione il nostro Jannik Sinner, sconfitto al termine di una bellissima semifinale, anche un po’ sfortunata, al cospetto del greco Stefanos Tsitsipas, che adesso sogna il tris a Montecarlo dopo i trionfi del 2021 e 2022.

L’ultimo ostacolo per l’ellenico sarà il norvegese Casper Ruud, che ha vinto al termine di un’altra dura battaglia la seconda semifinale contro Novak Djokovic. Possiamo allora dire che la stanchezza si farà sentire ma non inciderà troppo, perché per entrambi i finalisti ieri è stato un sabato di duro lavoro. Attenzione anche all’aspetto mentale: entrambi hanno ribaltato pronostici sulla carta sfavorevoli, negando al grande pubblico quella che sarebbe stata la finale più attesa a livello mediatico. Chi conosce il tennis tuttavia sa che pure la diretta di Tsitsipas Ruud potrà essere una finale meravigliosa, soprattutto su questa superficie: chi ne uscirà vincitore?

COME VEDERE LA DIRETTA TSITSIPAS RUUD: LA FINALE ATP MONTECARLO 2024 IN STREAMING VIDEO E TV

Se non siete tra i fortunati detentori di un biglietto per seguire la finale del torneo Atp Montecarlo 2024 sugli spalti del Monte Carlo Country Club, ricordiamo che la diretta tv di Tsitsipas Ruud sarà un appuntamento sui canali satellitari di Sky Sport, anche se evidentemente solo per gli abbonati, che avranno a loro disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go e Now Tv, che potrebbe essere particolarmente comoda ad esempio per chi fosse fuori casa in una domenica pomeriggio in piena primavera. Per tutti gli altri tifosi e appassionati non abbonati, ecco che saranno fondamentali le informazioni garantite dal sito ufficiale https://montecarlotennismasters.com/, disponibile anche in lingua italiana.

DIRETTA TSITSIPAS RUUD: SORPRESA MA NON TROPPO, FINALE ATP MONTECARLO 2024

Volendo presentare la diretta di Tsitsipas Ruud, è chiaro che molti sognavano una finale diversa per il torneo Atp Montecarlo 2024. In Italia avremmo voluto vedere Sinner, magari contro Djokovic, per quella che probabilmente sarebbe stata la finale più attesa anche a livello internazionale. Questo però è il bello del tennis e d’altronde ribadiamo che Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud sono a loro volta due campioni, soprattutto sulla terra rossa. Per il greco potrebbero bastare i precedenti proprio nel Principato, perché Tsitsipas ha vinto due degli ultimi tre tornei di Montecarlo e con oggi raggiunge la terza finale in quattro anni. Difficile chiedere di più…

Casper Ruud invece è stato finalista agli ultimi due Roland Garros, quindi siamo all’eccellenza assoluta sulla terra rossa, anche se il sogno parigino è stato infranto la prima volta da Rafa Nadal e la seconda da Novak Djokovic. Per Ruud c’è l’occasione di sfatare una sorta di maledizione, perché non ha mai vinto (clamorosamente) un torneo di livello superiore agli Atp 250, nei quali vanta invece dieci titoli, dei quali ben nove proprio sulla terra rossa. Insomma, sarà forse una finale più di “nicchia”, ma sarà comunque affascinante seguire la diretta di Tsitsipas Ruud!











