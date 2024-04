Diretta Madrid Open 2024/ Sonego Gasquet streaming video tv: tre italiani in campo! (oggi 25 aprile)

DIRETTA ATP MADRID 2024: TRE ITALIANI IN CAMPO!

La seconda giornata del Madrid Open 2024 è in programma giovedì 25 aprile: sulla terra rossa della Caja Magica proseguono i match del secondo turno per questo torneo Masters 1000, e avremo tre italiani in campo. Forse la partita più interessante è Sonego Gasquet: il torinese Lorenzo Sonego, sempre a caccia di un salto di qualità che a questo punto potrebbe non arrivare in modo così dirompente, affronta un veterano che nel corso della carriera ha fatto grandi cose, ha un talento anche sconfinato e uno dei migliori rovesci del circuito ma ha vinto troppo poco in relazione alle sue possibilità, e ora è davvero alle battute finali.

Match ostico ma con Sonego favorito; potrebbe esserlo anche Matteo Arnaldi, se non altro perché la superficie lo favorisce contro Christopher O’Connell (recentemente incrociato anche da Jannik Sinner) anche se il sanremese deve ancora dimostrare di crescere, dopo qualche risultato di spessore ma anche delusioni. Il terzo italiano è Flavio Cobolli, del quale avevamo già parlato ieri: anche la diretta del Madrid Open 2024 sarà per lui una bella esperienza di maturazione, intanto il suo avversario al primo turno sarà il cileno Alejandro Tabilo che sulla terra lo può mettere in difficoltà.

COME VEDERE IL TORNEO MADRID OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv del Madrid Open 2024 viene affidata alla televisione satellitare: bisogna infatti ricordare che il canale Sky Sport Tennis, al numero 203 del decoder (per gli abbonati) è interamente dedicato a questo sport come suggerisce il nome, e fornisce tutti i tornei Masters 1000 nel corso della stagione. Qualora non si abbia a disposizione un televisore, i match della giornata potranno essere seguiti anche in diretta streaming video, opzione che viene fornita dalla stessa emittente e che non comporta costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che è attivabile sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MADRID OPEN 2024: ESORDIO PER NADAL

La diretta del Madrid Open 2024 ci propone ovviamente altri match, alcuni decisamente interessanti. Intanto l’esordio di Rafa Nadal, che qui ha vinto quattro volte: il maiorchino gode di ranking protetto, a Barcellona ha superato un turno prima di arrendersi ad Alex De Minaur e, un po’ come il nostro Sinner, sa che qui a Madrid deve giocare per allenarsi in vista del Roland Garros, il grande obiettivo stagionale. Il suo avversario di giornata è Darwin Blanch, addirittura numero 1028 del ranking Atp: non un avversario che possa spaventare uno come Nadal, ma chiaramente lo spagnolo dovrà anche testare la sua condizione fisica.

In campo nella diretta del Madrid Open 2024 anche Félix Auger-Aliassime contro Yoshihioto Nishioka, e poi occhio alla sfida tra Dominik Koepfer e Roberto Carballes Baena: lo spagnolo sul rosso sa giocare eccome, poco tempo fa ha raggiunto la finale di Marrakech (dove difendeva il titolo) perdendola contro il nostro Matteo Berrettini, e potrebbe essere una sorpresa di questo Masters 1000 che gioca in casa. Così può essere Miomir Kecmanovic: per il serbo vale forse il discorso fatto in precedenza per Sonego circa il salto di qualità in carriera, il suo avversario nel primo turno del Madrid Open 2024 sarà il cinese Zhizhen Zhang.











