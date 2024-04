Diretta Madrid Open 2024/ Cobolli Tabilo streaming video tv: via a un altro Masters 1000! (oggi 24 aprile)

DIRETTA ATP MADRID 2024: IL CAMMINO DI SINNER

Finalmente prende il via la diretta del torneo Madrid Open 2024: ancora sulla terra rossa, il tour mondiale del tennis si sposta alla Caja Magica con inizio alle ore 11:00 di mercoledì 24 aprile, secondo un calendario che ricalca quelli di Indian Wells e Miami, inizio a metà settimana per chiudere la domenica di quella seguente. Arriviamo alla settimana del Madrid Open 2024 dall’altro 1000 sul rosso di Montecarlo: qui si è imposto Stefanos Tsitsipas, terzo titolo nel Principato con grande rammarico per Jannik Sinner, sconfitto in una semifinale caratterizzata da un errore arbitrale e i crampi per l’altoatesino.

Sinner naturalmente avrà l’esordio al secondo turno godendo del bye: non solo, il forfait di Novak Djokovic gli farà giocare il primo Masters 1000 da testa di serie numero 1 e al primo turno potrebbe esserci un derby contro Lorenzo Sonego. Possibile quarto contro Casper Ruud che ha appena vinto il 500 di Barcellona (successo più importante in carriera), semifinale contro il solito Daniil Medvedev e finale contro Carlos Alcaraz, che ha vinto gli ultimi due titoli alla Caja Magica. Ora concentriamoci più a fondo sui temi portanti della diretta del Madrid Open 2024.

COME VEDERE IL TORNEO MADRID OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Dobbiamo subito dire che la diretta tv del Madrid Open 2024 sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito Masters 1000 infatti è appannaggio di questa emittente, che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis, al numero 203 del decoder) ma farà incursioni anche su Sky Sport Uno (201) ed eventuali altri canali, dando spazio eventualmente anche al torneo femminile che dovrebbe essere garantito anche da SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del digitale terrestre. Il servizio di diretta streaming video sarà garantito da Sky Go, applicazione riservata agli abbonati che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA MADRID OPEN 2024: IL CONTESTO

Si avvicina il momento del Madrid Open 2024: abbiamo detto del forfait di Novak Djokovic che, almeno per come è iniziata questa stagione, sembra davvero essere entrato nella fase calante di una stagione leggendaria. Purtroppo un altro big è stato costretto ad alzare bandiera bianca: nei giorni scorsi abbiamo appreso della cancellazione dal tabellone del nostro Matteo Berrettini, che dopo tanti problemi fisici sta provando a tornare con costanza ma si è dovuto arrendere a una tonsillite, per lui forfait anche precauzionale per non perdere l’appuntamento casalingo con gli Internazionali d’Italia.

Per quanto riguarda gli italiani, ne abbiamo altri tre nel tabellone principale del Madrid Open 2024: Luciano Darderi ha un match davvero interessante e ostico contro il veterano Gael Monfils che sulla terra può essere molto competitivo, anche se lui pure deve fare i conti con l’età che avanza. Flavio Cobolli, a caccia del definitivo salto di qualità, sfiderà invece Alejandro Tabilo che su questa superficie può essere un avversario molto scomodo. Vedremo, certamente da loro due non aspettiamo un cammino in profondità ma la diretta del Madrid Open 2024, aspettando Sinner, potrebbe portare gloria anche a loro, adesso però è quasi tempo di lasciar parlare i campi della Caja Magica…











