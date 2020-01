Diretta Hertha Berlino Bayern/ Streaming video tv: torna la classica (Bundesliga)

Hertha Berlino Bayern, in programma alle ore 15:30 di domenica 19 gennaio presso l’Olympiastadion, è valida per la 18^ giornata della Bundesliga 2019-2020: il campionato tedesco torna a farci compagnia dopo la tradizionale sosta estiva, e il girone di ritorno si apre con una grande classica. Il Bayern ha terminato il girone di andata battendo il Wolfsburg, ma le frenate precedenti hanno impedito ai campioni in carica di stare davanti alle avversarie: anzi, i bavaresi entrano nel turno con il terzo posto e 4 punti da recuperare al Lipsia capolista, con un Borussia Monchengladbach che non ha intenzione di mollare. Stagione invece complessa per l’Hertha, che non sta confermando le sue ambizioni europee: se non altro i biancoblu sono imbattuti da tre partite nelle quali non hanno subito gol, ma le due vittorie di dicembre hanno spezzato un digiuno che durava da oltre due mesi. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Hertha Berlino Bayern: aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più sostanziale le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Hertha Berlino Bayern verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare sul numero 204 dove è presente Sky Sport Arena. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita di Bundesliga anche grazie al servizio offerto da Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alle immagini in diretta streaming video qualora non ci si possa mettere davanti a un televisore.

Jurgen Klinsmann dovrebbe confermare, per Hertha Berlino Bayern, gli undici che hanno pareggiato contro il Gladbach prima della sosta: dunque Jarstein tra i pali con Boyata e Rekik davanti a lui, sugli esterni in qualità di terzini ci saranno Klunter e Plattenhardt mentre in mediana comanderà il playmaker Skjelbred, che sarà supportato da due mezzali come Darida e Lowen. Nel tridente offensivo avrà il ruolo di prima punta Selke, al suo fianco avremo invece Lukebakio e Dilrosun che avranno il compito di allargare il campo. Hans-Dieter Flick utilizza un modulo speculare: Neuer il portiere, Pavard e Alphonso Davies a correre sulle fasce, coppia centrale con Jerome Boateng che può tornare titolare al posto di uno tra Alaba (che può scalare a sinistra) e Javi Martinez. In mezzo al campo Kimmich fa il perno centrale, Coutinho e Thomas Muller retrocedono sugli interni creando una formazione iper offensiva; Gnabry e Perisic i laterali di un tridente che naturalmente sarà completato da Lewandowski.

Per un pronostico su Hertha Berlino Bayern sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i favori del pronostico vanno agli ospiti e anche in maniera netta, perchè il segno 2 per la vittoria dei bavaresi vale 1,30 volte la puntata contro la quota di 8,75 che è stata posta sul segno 1, per l’eventualità del successo interno della formazione della capitale. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 5,75 volte quanto messo sul piatto.



