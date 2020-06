Diretta Maiorca Barcellona/ Streaming video DAZN: sfida già scritta per i blaugrana?

Pubblicità

Maiorca Barcellona, in diretta dal Estadio de Son Moix di Palma di Maiorca è la partita in programma oggi, sabato 13 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 22.00. Dopo tre mesi di stop per la pandemia da coronavirus, ecco che pure torna sotto ai riflettori il grande calcio spagnolo e dunque, per la 28^ giornata della Liga, con la diretta tra Maiorca e Barcellona, big match da testa e coda della classifica. E davvero si tratta di uno scontro il cui esito pare già scritto, benché certo non si può mai dire fino in fondo, considerato il contesto eccezionale che stiamo vivendo: pure è indubbio che i blaugrana tornino in campo da leader assoluti del campionato, ben indirizzati alla vittoria dell’ennesimo titolo. Non così il Maiorca di Moreno, che punta a questo speciale finale di stagione per conquistare sufficienti punti per la salvezza a fine campionato. Ma oltre ai rispettivi piazzamenti in classifica e personali obbiettivi, quel che certo è che con la diretta tra Maiorca e Barcellona assisteremo a un grande partita, che pure verrà disputata solo a porte chiuse.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maiorca Barcellona sarà trasmessa sul canale DAZN1: dovrete andare al numero 209 della televisione satellitare e potrete seguire questa partita qualora siate clienti della piattaforma oppure abbonati a Sky da almeno tre anni. In alternativa ovviamente l’appuntamento con la Liga spagnola è disponibile con il consueto servizio di diretta streaming video, vale a dire attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure anche utilizzando una smart tv che abbia connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BARCELLONA

Alla vigilia del primo turno dei campionato, dopo la lunga sosta occorsa per la pandemia da coronavirus, appare scontato che per le probabili formazioni della diretta Maiorca Barcellona, sia Moreno che Setien optino per i loro uomini migliori: fatto salvo acciaccati e infortunati, come Lionel Messi, che potrebbero non venir subito arrischiati, in previsione del prossimo tour de force che attende tutti i club della Liga, per la regolare conclusione della stagione. Ecco dunque che per i padroni di casa, il tecnico rossonero dovrebbe comunque confermare il 4-2-3-1, che vedrà prima punta Budimir, con Hernadez, Rodriguez e Kubo a supporto alle sei spalle. Saranno poi pronti Sevilla e Lego Junior per la mediana, mentre i primi candidati per una maglia in difesa saranno Koutris, Raillo, Valjent e Pozo. Per l’11 del Barcellona, come suggerito prima il primo dubbio riguarda la condizione di Messi, ancora dubbia alla vigilia del fischio d’inizio: pure Setien oggi dovrà di certo fare a meno anche di Lenglet, squalificato e Dembelè, fuori dall’inizio di febbraio per infortunio. Fissato il 4-3-3 ecco che allora i blaugrana dovrebbero puntare su Alba, Umtiti, Piquè e Semedo in difesa, mentre nella mediana dovrebbero trovare posto dal primo minuto De Jong, Busquets e Rakitic. Per l’attacco Setien punta ad utilizzare Messi anche solo per uno spezzone: sono comunque pronti Griezmann e Fati.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della diretta tra Maiorca e Barcellona, appare quasi scontato concedere ai Blaugrana il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse Snai, per l’1×2 è dello stesso parere e ha fissato a 1.28 il successo degli ospiti, contro il più elevato 9.50 assegnato ai successo rossonero: il pareggio è stato valutato a 6.00.



