Messi lascia il Barcellona?/ Canovi: “Non abbandonerà i blaugrana” (esclusiva)

Un campione, un fuoriclasse che non si discute: Leo Messi rimane un giocatore inarrivabile, ma che pure potrebbe essere anche il prossimo protagonista della sessione di calciomercato. In scadenza di contratto nell’estate del 2021, giungono parecchie indiscrezioni per cui Messi potrebbe lasciare il Barcellona dopo 15 anni passati insieme a vincere praticamente tutto. Al momento chiaramente non vi è nulla di ufficiale, ma pure non è stato ancora ufficializzato un rinnovo di contratto tra la Pulce e il club spagnolo, con cui i rapporti, secondo alcune voci, sarebbero ora ai minimi storici. Ecco allora sorgere parecchie voci sulla prossima partenza del giocatore argentino, che pure potrebbe anche finire tra le braccia dell’Inter, che da tempo lo sta corteggiando. Ma ovviamente se davvero Messi verrà messo sul mercato non saranno solo i nerazzurri a farsi avanti per il suo cartellino. Per parlare del possibile addio di Messi al Barcellona abbiamo sentito l’operatore di mercato Simone Canovi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Messi potrebbe lasciare il Barcellona? Non credo che il fuoriclasse argentino possa lasciare il Barcellona dato che il rapporto con la formazione blaugrana è veramente forte e c’è un legame molto consolidato da sempre.

Anche l’Inter tra le sue prossime squadre? Magari Messi verrà inserito nella trattativa per Lautaro Martinez? Uno scambio tra Messi e Lautaro Martinez, tra Barcellona e Inter lo ritengo molto difficile. Mi sembra improbabile che questa trattativa vada in porto.

Potrebbe giocare alla Juventus con Cristiano Ronaldo? Sarebbe in effetti una coppia di giocatori straordinari, sarebbe un sogno per tutti gli amanti del calcio e non. Anche qua vedo la cosa molto improbabile però.

Dove potrebbe finire ancora in Europa? Tutte, ma proprio tutte le squadre vogliono Messi e sarebbe strano se non fosse così. potrebbe andare in qualsiasi club d’Europa, del mondo…

E’ sempre lui il numero uno? E’ così e io l’ho sempre pensato, l’ho sempre sostenuto anche nei suoi momenti meno belli. Messi è il numero uno, come sa giocare a calcio lui non c’è nessuno…

