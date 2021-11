DIRETTA MALMOE CHELSEA/ Video streaming tv: partita affidata al tedesco Felix Brych

DIRETTA MALMOE CHELSEA: L’ARBITRO

Per la diretta di Malmoe Chelsea vediamo che questa sera è stato selezionato l’arbitro tedesco Felix Brych, che pure per la speciale occasione sarà in campo con gli assistenti Borsch e Lupp e con Daniel Schlager in qualità di quarto uomo: Stegemann e Willy saranno alle postazioni Var. Volendo dunque ore dire due parole sul primo direttore di gara, scopriamo pure che questo nella stagione corrente ha già messo da parte ben 11 direzioni, di cui pure due occorre nella Champions League (Atalanta-Young Boys e Porto-Milan).

Il fischietto tedesco pure fin qui ha fissato come statistiche stagionali già 46 ammonizioni concesse e un solo calcio di rigore assegnato. Potendo ampliare la nostra analisi vediamo che nella sua lunga esperienza Brych in passato ha collezionato un precedente con il Malmoe, diretto contro il Celtic nei preliminari di Champions league de 2015-16: salgono a 5 i riferimenti del direttore di gara con il Chelsea, seguito anche agli ottavi di Champions League 202-21, contro l’Atletico Madrid. (agg Michela Colombo)

DIRETTA MALMOE CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malmoe Chelsea viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso dunque riservata agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, da questa stagione i match della competizione europea sono forniti anche dal broadcaster Infinity Plus, e anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere alle immagini.

MALMOE CHELSEA: I BLUES VOGLIONO IL PRIMO POSTO

Malmoe Chelsea, partita diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, va in scena alle ore 18:45 di martedì 2 novembre: si gioca allo Stadion per la 4^ giornata nel gruppo H di Champions League 2021-2022, è il girone della Juventus e allora bisognerà dare particolare attenzione a una sfida che per i Blues deve significare la speranza di timbrare il primo posto in classifica, che naturalmente passerà attraverso Stamford Bridge e il match contro la Juventus. Intanto due settimane fa il Chelsea ha battuto il Malmoe 4-0, rimanendo in corsa per quel primato che ha in Premier League, dove sta provando ad andare in fuga.

Gli svedesi invece sono quasi certi dell’eliminazione: 0 gol, nessun gol all’attivo e 11 al passivo, lo 0-4 incassato a San Pietroburgo che rende molto complesso anche il terzo posto per andare in Europa League. Tutto secondo le previsioni, ma ora i biancazzurri vogliono se non altro avere una reazione d’orgoglio e dunque vedremo come andranno le cose nella diretta di Malmoe Chelsea, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE CHELSEA

Sarà un 4-2-3-1 quello di Jon Dahl Tomasson per Malmoe Chelsea, con Dahlin che in porta sarà protetto da Ahemedhodzic e Brorsson al centro del reparto difensivo, mentre sugli esterni agiranno Eric Larsson e Olsson. In mezzo al campo dovremmo vedere Peña e Innocent formare la cerniera davanti alla difesa, dunque ad avanzare sulla linea della trequarti sarà capitan Christiansen che agirà stretto tra Berget e Birmancevic; Colak in questo modo sarà il centravanti di riferimento.

Nel Chelsea, Thomas Tuchel potrebbe affidarsi a Thiago Silva, Christensen e Rudiger a protezione di Edouard Mendy, alzando la posizione dei due terzini che sarebbero Azpilicueta e Marcos Alonso; in mezzo al campo Jorginho potrebbe avere un turno di riposo e dunque al suo posto giocherebbe Kovacic, con Kanté confermato a correre su ogni pallone. Poi la zona di trequarti, nella quale dovrebbero agire Mount e Hudson-Odoi: in questo modo Havertz giocherebbe da centravanti tattico per sopperire all’assenza di Romelu Lukaku (è fuori anche Werner), da valutare però Ziyech che ha giocato titolare in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Malmoe Chelsea, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 14,00 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 7,00 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 1,19 volte l’importo che avrete deciso di investire.



