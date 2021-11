DIRETTA MALMO ZENIT/ Video streaming tv: l’arbitro in Svezia è Andris Treimanis

DIRETTA MALMO ZENIT: L’ARBITRO

L’arbitro della diretta di Malmo Zenit sarà il lettone Andris Treimanis con assistenti Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjoņņikovs. Come quarto uomo troveremo Aleksandrs Golubevs. Infine Var sarà il portoghese João Pinheiro e ad aiutarlo il francese Delajod Willy. Treimanis è nato a Kuldiga il 16 marzo del 1985 e nonostante la giovane età ha una lunga esperienza alle sue spalle. Nel 2019 fu selezionato per arbitrare negli Europei Under 21 tra Italia e San Marino. Arriva nel 2019 a diventare ufficialmente un internazionale arrivando a dirigere Brasile Messico finale del Mondiale Under 17 in casa dei verdeoro.

Ha tirato fuori 1604 cartellini gialli in 392 partite dimostrandosi di fatto un arbitro molto fiscale sotto diversi punti di vista. Inoltre è stato protagonista di 36 rossi diretti e 53 espulsioni per doppio giallo. In area di rigore è il terrore dei difensori visto che in carriera ha fischiato ben 144 calci di rigore che di fatto sono di media quasi uno ogni due partite. Riesce sempre e comunque a tenere il polso della gara in ogni momento, abile a gestire situazioni anche complesse con grandissima tranquillità.

DIRETTA MALMO ZENIT VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malmo Zenit sarà sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League sarà quindi riservato ai soli abbonati (come tutte le sfide tra squadre straniere in questa competizione), che potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento.

MALMO ZENIT: ULTIMA CHANCE PER ENTRAMBE

Malmo Zenit, partita diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis, si gioca alle ore 21:00 di martedì 23 novembre: per la 5^ giornata nel gruppo H di Champions League 2021-2022 questa è un’ultima spiaggia per entrambe le squadre, ma per obiettivi diversi. Lo Zenit spera ancora di qualificarsi agli ottavi, ma sa bene che dipende soprattutto dal Chelsea: i Blues eliminerebbero i russi facendo un punto contro la Juventus o nella sfida diretta dell’ultimo turno, e allora lo Zenit – sconfitto due volte dai bianconeri – sarebbe costretto a ripartire dall’Europa League.

Unico traguardo possibile per il Malmo, ma servirebbe fare 4 punti in più dei russi nelle ultime due partite oppure vincere stasera con almeno 5 gol di scarto, visto che all’andata era finita 4-0 per la squadra di San Pietroburgo. Insomma: per le due compagini sarà semi-impossibile centrare l’obiettivo, ma sarà comunque interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Malmo Zenit, mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONE MALMO ZENIT

Jon Dahl Tomasson dovrebbe affrontare Malmo Zenit con un 4-2-3-1, nel quale Lasse Nielsen e Ahmedhodzic giocherebbero come centrali difensivi davanti a Dahlin, con Eric Larsson e Olsson da terzini. In mezzo al campo si potrebbe rivedere Lewicki, che farebbe coppia con Innocent; capitan Christiansen infatti è infortunato, quindi sulla trequarti il ballottaggio riguarda più che altro Nanasi e Gwargis, uno dei due sarà accompagnato da Nalic e Birmancevic che giocheranno come esterni, con Colak che appare favorito su Abubakari come prima punta.

Lo Zenit di Sergei Semak si dispone con un 4-3-3 nel quale sia Azmoun che Dzyuba possono essere titolari, ma più probabilmente si opterà per Malcom e Sutormin da esterni in appoggio al gigante russo o all’iraniano. Nella zona di mezzo sono quasi certi della maglia Wilmar Barrios e Wendel, e allora la terza divisa in mediana se la giocano Erokhin e Ozdoev perché Douglas Santos dovrebbe tornare a fare il terzino, anche se qui è in ballottaggio con Rakitskiy che viene “spodestato” al centro da Chistyakov e Lovren. A destra ci sarà Vladislav Karavaev, in porta dovrebbe tornare Kritsyuk.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando la diretta di Malmo Zenit vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 3,65 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,65 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 1,95 volte l’importo investito.



