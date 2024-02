Diretta/ Manchester City Chelsea (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (17 febbraio 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci, sta per cominciare la diretta di Manchester City Chelsea e allora noi mettiamo a confronto le statistiche stagionali in Premier League dei Citizens e dei Blues. Il Manchester City di Pep Guardiola sta vivendo un eccellente periodo di forma e con una striscia di vittorie consecutive ha rimesso nel mirino il primo posto: ecco infatti 52 punti in classifica dopo ventitré partite giocate, con sedici vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, anche la differenza reti naturalmente è eccellente per i campioni d’Europa in carica, perché contiamo 56 gol segnati a fronte dei 25 al passivo, per un ottimo +31 a sottolineare le qualità del Manchester City.

Per il Chelsea invece abbiamo tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, ma più in generale per i Blues è un altro campionato difficile, certificato dai 34 punti in classifica dopo ventiquattro partite giocate, con dieci vittorie, quattro pareggi e ben dieci sconfitte, per cui i londinesi hanno una differenza reti che è positiva solo di un soffio (+1), perché il Chelsea in campionato ha segnato 41 gol ma ne ha pure incassati 40. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Manchester City Chelsea comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY CHELSEA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Manchester City Chelsea sarà disponibile su Sky Sport. Per vederla, bisognerà essere abbonamenti al medesimo pacchetto. La sfida non sarà riproposta in diretta da nessuna parte.

La diretta streaming di Manchester City Chelsea sarà dunque visibile su Sky Go, applicazione di Sky visibile su tutti i dispositivi mobili come computer, smartphone e tablet.

MANCHESTER CITY CHELSEA: I TESTA A TESTA

La diretta di Manchester City Chelsea ci offrirà una partita che in anni recenti è stata spesso decisiva per traguardi anche di lusso, con l’apice che fu raggiunto naturalmente con la finale di Champions League di sabato 29 maggio 2021 allo stadio Do Dragao di Porto, con il successo che andò ai Blues londinesi grazie al gol segnato da Kai Havertz al 42’ minuto di gioco. Tuttavia, incredibilmente quella è ancora oggi l’ultima vittoria del Chelsea contro il Manchester City, che successivamente ha avuto una striscia di sei vittorie consecutive contro i grandi rivali, una sorta di “vendetta” il cui momento più forte fu il 4-0 di domenica 8 gennaio 2023, nel terzo turno della scorsa edizione della FA Cup.

Questa serie è terminata nella sfida più recente fra Manchester City e Chelsea, cioè l’andata di questo campionato, perché domenica 12 novembre scorso a Stamford Bridge riuscirono finalmente almeno a pareggiare, tra l’altro con uno spettacolare 4-4; sorpassi e controsorpassi per tutta la partita, fino al definitivo pareggio grazie al gol di Cole Palmer per il Chelsea su calcio di rigore al 95’ minuto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY CHELSEA, GUARDIOLA CONTRO POCHETTINO

La diretta Manchester City Chelsea, in programma sabato 17 febbraio alle ore 18:30, racconta della 25esima giornata di Premier League. Gli uomini di Pep Guardiola sono reduci dalla trasferta vinta in Champions League contro il Copenhagen. In campionato l’ultima sconfitta è del 6 dicembre, da lì in poi praticamente solo vittorie se non per un pareggio con il Crystal Palace.

Il Chelsea sta finalmente mettendo la testa fuori dal guscio avendo ottenuto un bel 3-1 in FA Cup con l’Aston Villa, stesso risultato replicato contro il Crystal Palace nell’ultimo turno di campionato. I Blues sono decimi a -13 dalla Champions League mentre il City potrebbe sorpassare il Liverpool in testa alla Premier in caso di vittoria.

MANCHESTER CITY CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Chelsea vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Ederson, difesa a quattro con Walker, Stones, Dias e Aké. In mediana ci saranno Bernardo Silva e Rodri mentre sulla trequarti Foden, De Bruyne e Grealish alle spalle di Haaland.

La risposta del Chelsea arriva con il medesimo assetto tattico. Tra i pali Petrovic, pacchetto arretrato composto da Gusto, Thiago Silva, Disasi e Chilwell. In regia spazio a Enzo Fernandez e Caicedo con Madueke, Gallagher e Jackson a formare la batteria di trequartisti. Confermato Palmer come centravanti.

MANCHESTER CITY CHELSEA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Manchester City Chelsea favorita la squadra di casa a 1.36. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 5.50 mentre il 2 fisso a 7.50.

L’Over 2.5 lo possiamo trovare a 1.44 contro il 2.70 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.10.











