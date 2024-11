DIRETTA FEYENOORD SALISBURGO (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Si conclude sullo 0-0 il primo tempo della diretta di Feyenoord Salisburgo, con entrambe le squadre che hanno cercato di sbloccare il risultato senza successo. Una delle migliori occasioni del Feyenoord è arrivata sui piedi di Trauner, che ha trovato spazio nei pressi del dischetto del rigore su una punizione ben calciata.

Il difensore ha provato a colpire di testa, ma l’esecuzione è stata imprecisa, e il pallone è finito alto sopra la traversa, vanificando una potenziale occasione da gol. Il Salisburgo, solido in fase difensiva, ha mantenuto ordine nel proprio reparto arretrato e ha cercato di sorprendere il Feyenoord con azioni rapide, senza però riuscire a concretizzare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FEYENOORD SALISBURGO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Inizio della diretta di Feyenoord Salisburgo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Il Salisburgo prova subito a rendersi pericoloso con un’iniziativa di Nene, che effettua un cross in area cercando i compagni, ma la traiettoria risulta troppo lunga e il pallone finisce oltre la linea di fondo.

Il Feyenoord riprenderà il gioco con una rimessa dal fondo. Entrambe le squadre stanno cercando di prendere il controllo del match nei primi minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FEYENOORD SALISBURGO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Feyenoord Salisburgo sarà analizzata in questo aggiornamento sotto una chiave statistica, come ormai di consueto per tutti gli appuntamenti della Champions League. Gli olandesi sono una delle squadre più improntate a fare gol nei minuti finali dle match, quasi il 18% delle reti totali arrivano infatti negli ultimi rintocchi dell’orologio, sono anche una delle squadre che subisce pià cartellini gialli nella competizione. In media ne hanno quattro contro i due del Salisburgo.

Questi ultimi invece amano fare pressing a tutto campo con una media distanza dalla porta di circa 31 metri. Gli xA più alti si registrano nella zona sinistra del campo per gli olandesi, sulla destra invece per gli ospiti. Questo significa che si daranno molto filo da torcere nel corso nei novanta minuti. Questi ultimi ormai stanno per iniziare, quindi rimanete su questa pagina perché nel prossimo aggiornamento commenteremo insieme i momenti più importanti della diretta di Feyenoord Salisburgo. (agg. Gianmarco Mannara)

FEYENOORD SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere in tv alla diretta Feyenoord Salisburgo avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Champions League infatti viene mandata in onda soltanto sul canale Sky Sport 256, in assenza di un televisore potrete godere del servizio di diretta Feyenoord Salisburgo in streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go e possiamo inoltre ricordare che la mobilità è un’opzione consentita anche dalla piattaforma Now Tv, per la quale sarà comunque necessaria la sottoscrizione di un abbonamento.

FEYENOORD SALISBURGO: GLI OLANDESI VOLANO!

La diretta Feyenoord Salisburgo comincia tra pochi minuti: situazione davvero complessa per la squadra austriaca, che davvero non sta riuscendo a risalire la corrente e dopo tre giornate di Champions League si trova addirittura a zero punti, uno scenario che forse era poco pronosticabile perché stiamo parlando di una realtà che ha sempre saputo tirare fuori qualcosa dal cilindro, ma oggi si trova a dover affrontare una situazione nella quale non segna mai e incassa tanto (rispettivamente 0 e 9 il dato), con un’altra partita all’orizzonte nella quale sono attese parecchie fatiche e forse un’altra sconfitta.

Il Feyenoord infatti ha dimostrato che la scoppola subita qui dal Bayer Leverkusen ha più che altro esaltato la squadra tedesca: da quel momento gli olandesi hanno ingranato le marce alte, e la vittoria del Da Luz contro il Benfica è stata una dimostrazione di forza non indifferente, per una squadra che certamente non è ancora nel lotto delle favorite per raggiungere direttamente gli ottavi di Champions League ma ai playoff se la potrà ampiamente giocare. Attenzione intanto se dovesse vincere anche questa sera, perché si metterebbe decisamente bene: il terreno di gioco del De Kuip ci dirà come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

FEYENOORD SALISBURGO: PARTITA SCONTATA?

Con la diretta Feyenoord Salisburgo ci lanciamo verso la partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre, per la quarta giornata di Champions League 2024-2025. Al De Kuip sogna in grande la squadra olandese: il Feyenoord aveva iniziato questa nuova competizione rimediando una scoppola casalinga dal Bayer Leverkusen, ma poi ha cambiato passo vincendo due gare in trasferta tra cui quella contro il Benfica, un successo prezioso quello del Da Luz per confermare le ambizioni di una squadra che nel 2022 ha giocato la finale di Conference League, e ora vuole alzare il suo livello anche in Champions League.

Per contro abbiamo un Salisburgo ancora al palo: gli austriaci quest’anno stanno soffrendo davvero tanto, tre sconfitte ma soprattutto ancora zero gol segnati in una competizione che potrebbe vederli immediatamente eliminati, a oggi purtroppo si pagano le tante cessioni illustri dovute anche al naturale percorso interno a Red Bull. Adesso però staremo a vedere quello che succederà nella diretta Feyenoord Salisburgo, aspettiamo che la partita prenda il via facendo qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD SALISBURGO

Per la diretta Feyenoord Salisburgo Brian Priske si affida al consueto 4-2-1-3: da valutare chi tra Nadje e In-Beom Hwang agirà alle spalle del tridente offensivo, quasi certamente Paixao e Ivanusec saranno i due laterali alti con Carranza che si piazza a fare il centravanti, e dunque la cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta senza troppe sorprese da Timber e Zerrouki. Per quanto riguarda la difesa, Nieuwkoop più di Read a destra e Hugo Bueno a sinistra, in mezzo Trauner torna titolare al fianco di Hancko per proteggere il portiere, che sarà ovviamente Bijlow.

Pepijn Lijnders pensa al 4-3-3 per la diretta Feyenoord Salisburgo, con Gadou e Samson Baidoo davanti a Blaswich (Schlager è squalificato) e Capaldo e Terzic che agiranno in qualità di terzini, poi un centrocampo nel quale il metronomo sarà nuovamente Bajcevic con il supporto delle due mezzali Bobby Clark e Bidstrup, da vedere poi quale possa essere il ruolo di Gloukh che può prendersi una maglia sull’esterno nel tridente, a sinistra per Nene mentre a destra Edmund Baidoo è in competizione con Daghim, come prima punta giocherà Karim Konaté.

FEYENOORD SALISBURGO: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote Snai emesse sulla diretta Feyenoord Salisburgo, la squadra olandese parte favorita: abbiamo un segno 1 per la sua vittoria che vale 1,55 volte la giocata, per contro il segno 2 che regola il successo della formazione austriaca vi permetterebbe di guadagnare 5,50 volte quanto avrete messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 quello che sarà stato l’importo investito sul match.