Diretta/ Manchester City Fiorentina donne, streaming video tv. Che match!

DIRETTA MANCHESTER CITY FIORENTINA DONNE: CHE SFIDA PER LA CHAMPIONS!

Manchester City Fiorentina, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 17.45 presso l’Academy Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League femminile. Tornano in campo le ragazze viola che nei sedicesimi di finale si sono guadagnate la qualificazione eliminando lo Slavia Praga, vincendo nella Repubblica Ceca con un gol di Sabatino al 95′, probabilmente il momento più emozionante della stagione per le toscane visto che, con il 2-2 dell’andata, senza quella rete sarebbero state le ceke a passare. In campionato la Fiorentina femminile è reduce dal ko nel derby contro la Florentia ma la Champions League può rappresentare senz’altro un momento di grande prestigio nella stagione che vede le viola al momento a metà classifica in campionato. Le ragazze del Manchester City sono tra le favorite della competizione e in Inghilterra si stanno giocando il titolo in un testa a testa con il Chelsea: nei sedicesimi di finale le inglesi hanno eliminato le svedesi del Goterborg.

MANCHESTER CITY FIORENTINA FEMMINILE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Fiorentina femminile sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY FIORENTINA FEMMINILE

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester City e Fiorentina femminile presso l’Academy Stadium. Le padrone di casa allenate da Gareth Taylor scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Roebuck; Bronze, Houghton, Greenwood, Morgan; Coombs, Mewis, Weir; Kelly, White, Hemp. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Cincotta con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Neto, Middag, Vigilucci; Kim, Sabatino, Bonetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Manchester City e Fiorentina femminile, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.45 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.50 volte la posta scommessa.

