DIRETTA MANCHESTER CITY LIPSIA/ Video streaming tv: all’Etihad un match inedito

DIRETTA MANCHESTER CITY LIPSIA: I TESTA A TESTA

Manchester City Lipsia si gioca oggi per la prima volta nella storia: l’anno scorso la squadra controllata da Red Bull si era recata nella città inglese per giocare una partita del girone di Champions League, ma l’avversaria era lo United all’interno di un gruppo molto simile, visto che anche allora era presente il Psg (la quarta squadra era l’Istanbul Basaksehir). Possiamo allora giocare, in assenza di precedenti ufficiali di cui parlare, con le figure dei due allenatori: anche per Pep Guardiola e Jesse Marsch è una prima volta in tutti i sensi, il catalano non ha mai affrontato il collega o il Lipsia e così il tedesco nei confronti del Manchester City.

Marsh, che nelle ultime due stagioni ha allenato il Salisburgo, ha preso il posto di Julian Nagelsmann facendo un percorso quasi “naturale”, visto che la squadra austriaca e il Lipsia fanno entrambe parte dell’universo Red Bull e non di rado gli austriaci hanno venduto giocatori ai tedeschi. Abbiamo parlato di Nagelsmann, che ha firmato per il Bayern Monaco: è stata la squadra che Guardiola ha allenato tra il 2013 e il 2016, raggiungendo per tre volte consecutive la semifinale di Champions League ma senza arrivare oltre. Ce l’ha fatta con il Manchester CIty, ma lo scorso maggio ha perso la finale contro un allenatore tedesco, ovvero Thomas Tuchel… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER CITY LIPSIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Lipsia è riservata in esclusiva ai clienti della televisione satellitare: questa partita di Champions League viene infatti trasmessa su Sky Sport 255, per il quale sarà necessario un abbonamento al pacchetto Calcio. Il match però sarà disponibile anche in diretta streaming video: viene infatti forniti dal broadcaster Infinity +, che fa riferimento a Mediaset e rappresenta una delle grandi novità della stagione per quanto riguarda la Champions League.

MANCHESTER CITY LIPSIA: GUARDIOLA PARTE FORTE IN CHAMPIONS LEAGUE?

Manchester City Lipsia sarà diretta dall’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk: alle ore 21:00 di mercoledì 15 settembre l’Etihad Stadium ospita la partita valida per la prima giornata del gruppo A di Champions League 2021-2022. Inizia la “revenge season” per Pep Guardiola: finalmente il manager catalano ha raggiunto la finale con i Citizens ma ha perso il derby contro il Chelsea, dunque ora si ripresenta ai nastri di partenza con la convinzione di poterci riprovare, stavolta con un esito diverso e nel frattempo con l’obiettivo di vincere qualunque trofeo in palio (ma intanto il Community Shield è stato perso).

Il Lipsia è una squadra che nel 2020 ha timbrato la semifinale di Champions League ma, orfana di Julian Nagelsmann, in questo avvio di stagione sembra aver perso la bussola e ha già perso tre volte su quattro in Bundesliga. Che sia vera crisi o semplicemente scosse di assestamento lo capiremo, intanto per Jesse Marsch una prima complicatissima con la diretta di Manchester City Lipsia, aspettando la quale possiamo provare a fare una valutazione sulle probabili formazioni con le scelte da parte degli allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIPSIA

Naturalmente Guardiola ha parecchie scelte a disposizione per Manchester City Lipsia: la difesa dovrebbe rimanere invariata, al massimo Stones per Laporte al fianco di Ruben Dias ma poi conferma per Ederson in porta e i due terzini Walker e Joao Cancelo. In mezzo bussano De Bruyne, Foden e Fernandinho: potrebbe rimanere fuori Bernardo Silva, che al massimo può avanzare davanti dove però ci sono anche Sterling e Mahrez in concorrenza con Ferran Torres, Gabriel Jesus e Grealish. Completando il quadro, Rodri e Gundogan potrebbero giocare ancora.

Nel 4-2-3-1 di Marsch avremo Orban e Gvardiol (o Simakan) a protezione di Gulacsi, Klostermann che se la gioca con Mukiele per la fascia destra e l’ex di turno Angelino sull’altro versante; Laimer e Kampl dovrebbero agire in mezzo (Haidara è una prima alternativa), avanzano la loro posizione Nkunku, Dani Olmo e Szoboszlai con Forsberg e Yussuf Poulsen che naturalmente cercano spazio ma potrebbero nuovamente partire dalla panchina. Quasi certa invece la maglia per André Silva come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Manchester City Lipsia: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti in maniera netta gli inglesi, forti di un valore di 1,28 volte la giocata sul segno 1. Il pareggio, che viene regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare 5,50 volte quanto avrete deciso di investire mentre la vincita sul segno 2, per il successo dei tedeschi, equivarrebbe a 9,50 volte quanto messo sul piatto.

