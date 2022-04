Diretta Manchester City Liverpool/ Streaming video tv: scontro al vertice in Premier

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL: BIG MATCH

Manchester City Liverpool, in diretta domenica 10 aprile alle ore 17:30 dal City of Manchester Stadium è valida per la trentaduesima giornata di Premier League inglese. I Citizens sono reduci dalla vittoria conseguita sul campo del Burnley, in cui si sono imposti con il punteggio di 0-2. La squadra di Pep Guardiola viaggia spedita al comando della classifica da diverso tempo, ma un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate, ha permesso al Liverpool di riavvicinarsi. Sarà quindi uno scontro diretto per il primo posto in classifica. In settimana, il Manchester City ha affrontato l’impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il Liverpool arriva alla gara contro il City, dopo il successo casalingo conseguito contro il Watford, partita terminata con un secco 2-0. Per la squadra di Jurgen Klopp si è trattata della decima vittoria consecutiva in campionato, con le quali sono riusciti ad arrivare allo scontro diretto odierno con un solo punto di distanza. Anche i Reds hanno avuto l’impegno di Champions League nel corso della settimana, in trasferta contro il Benfica. La partita di andata Liverpool Manchester City, disputata ad ottobre e giocata ad Anfield, si è chiusa con un pareggio per 2-2.

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta tv di Manchester City Liverpool di Premier League sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. La gara sarà disponibile per gli abbonati, i quali potranno assistere al match sintonizzandosi sul canale Sky Sport Football, al numero 203 del decoder. Ovviamente sarà possibile seguirla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione dedicata Sky Go. E’ necessario disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Manchester City Liverpool, le quali scenderanno in campo nella trentaduesima giornata di Premier League inglese. L’allenatore dei padroni di casa, Pep Guardiola, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. Il tecnico tedesco dovrebbe confermare l’ormai consueto tridente formato da Salah, Diogo Jota e Mané. Questa la probabile formazione dei Reds per la gara di Premier League che giocherà in casa del Manchester City: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mané.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della gara Manchester City Liverpool di Premier League, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i Citizens, con il segno 1, abbinato alla vittoria del Manchester City, quotato 2.00. Un eventuale pareggio tra le due squadre, associato al segno X, è proposto a 3.65. Il successo esterno del Liverpool, con segno 2, viene quotato 3.45.











