DIRETTA MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID/ Video streaming tv: primo incrocio ufficiale

DIRETTA MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

Può sembrare strano, ma la diretta di Manchester City Atletico Madrid ci offrirà questa sera una partita completamente inedita in contesti ufficiali: i quarti di finale della Champions League 2021-2022 ci consegneranno dunque la prima doppia sfida fra i Citizens inglesi e i Colchoneros spagnoli. Allargando lo sguardo, possiamo allora dire che il Manchester City nella sua storia ha già giocato altre 21 partite contro avversarie spagnole, con un bilancio di otto vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, con 32 gol segnati e altrettanti al passivo.

Numeri all’insegna del grande equilibrio, l’Atletico Madrid invece è in vantaggio per quanto riguarda le ben 37 partite che i biancorossi hanno finora giocato nella loro storia contro squadre inglesi nelle competizioni Uefa: il bilancio è infatti di quattordici vittorie, tredici vittorie e dieci sconfitte, anche se il vantaggio per quanto riguarda il numero dei gol segnati (47-44) è minimo per l’Atletico Madrid. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Atletico Madrid sarà garantita anche in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che si aggiunge a quella garantita per gli abbonati Sky sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Per quanto riguarda la diretta Manchester City Atletico Madrid in streaming video, essa sarà invece garantita da Mediaset Infinity, Sky Go e Now TV.

MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID: BIG MATCH!

Manchester City Atletico Madrid, diretta dall’arbitro rumeno István Kovács presso l’Etihad Stadium della città inglese, si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 5 aprile 2022, per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022. I temi d’interesse saranno moltissimi nella diretta di Manchester City Atletico Madrid, a cominciare dallo scontro tra le filosofie calcistiche dei due allenatori Pep Guardiola e Diego Simeone, che sono molto diverse: il catalano punterà senza dubbio sulla maggiore qualità tecnica del suo Manchester City, l’Atletico Madrid dell’argentino punterà moltissimo sull’agonismo.

Il Manchester City arriva da un ottavo di finale nel quale ha liquidato senza alcuna difficoltà lo Sporting Lisbona, travolto già per 0-5 nella partita d’andata in Portogallo, l’Atletico Madrid invece torna curiosamente a Manchester per la seconda volta in meno di un mese, perché a metà marzo espugnò Old Trafford eliminando lo United e adesso cercherà di fare un brutto scherzo anche al City, pur sapendo che sarà ancora più difficile. Sarà il campo però a dirci la verità: che cosa succederà nella diretta Manchester City Atletico Madrid?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Manchester City Atletico Madrid. Pep Guardiola non potrà disporre dell’infortunato Dias e dello squalificato Walker. Davanti al portiere Ederson vedremo quindi agire da terzino destro Cancelo, con Zinchenko a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Stones e Laporte. A centrocampo Fernandinho è favorito su Rodri in cabina di regia, con De Bruyne e Bernardo Silva (in vantaggio su Gündoğan) come mezzali. In attacco Foden potrebbe essere preferito a Gabriel Jesus come punta centrale, con Mahrez e Sterling esterni offensivi.

Dall’altra parte, Diego Simeone dovrà fare a meno dello squalificato Ferreira Carrasco. In attacco João Felix e Griezmann dovrebbero essere preferiti a Luis Suarez e Cunha. Modulo 3-5-2 per l’Atletico Madrid, a centrocampo Koke sarà il playmaker, affiancato da Hector Herrera e De Paul come mezzali, mentre sulle fasce potrebbero agire a destra Marcos Llorente e a sinistra Renan Lodi. In difesa, il reparto a tre dovrebbe infine vedere titolari Savic, Giménez e Reinildo Mandava davanti al portiere Oblak.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo anche uno sguardo al pronostico sulla diretta Manchester City Atletico Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La sfida dovrebbe essere a senso unico in favore dei padroni di casa inglesi: il segno 1 è infatti quotato a 1,35, mentre poi si salirebbe a 5,00 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio. Infine, chi osasse puntare su un colpaccio spagnolo sappia che il segno 2 varrebbe 8,75 volte la posta in palio.

