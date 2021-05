Diretta Manchester City Psg/ Streaming video Canale 5: ad un passo dal cielo!

DIRETTA MANCHESTER CITY PSG: GUARDIOLA “VEDE” LA FINALE!

Manchester City Psg, in diretta martedì 4 maggio 2021 alle ore 20.45 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. Citizens a un passo dal cielo dopo il colpaccio in rimonta al Parco dei Principi della settimana scorsa. La formazione allenata da Pep Guardiola dovrà ora gestire il 2-1 esterno per accedere per la prima volta nella sua storia alla semifinale di Champions League. Obiettivo che il Paris Saint Germain aveva centrato nell’agosto scorso – per la prima volta nella sua storia – perdendo di misura la finalissima contro il Bayern Monaco, al termine di una stagione strana e condizionata dal lockdown che ne aveva cambiato in corsa la formula.

Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Diretta tv: Reece James titolare a destra?

Dopo lo spettacolare quarto di finale vinto contro i tedeschi, i francesi si sono inceppati sul più bello e ora dovranno giocare una partita tutta d’attacco per evitare un clamoroso epilogo stagionale, che potrebbe portare il PSG a restare a bocca asciutta per quanto riguarda i principali titoli, visto che la squadra di Pochettino insegue il Lille nella classifica della Ligue 1 anche dopo l’ultima vittoria in casa contro il Lens. Il Manchester City vincendo sabato scorso in casa del Crystal Palace ha invece messo in ghiaccio definitivamente una Premier League mai davvero in discussione nel corso di questa stagione, dominata in Inghilterra dall’inizio alla fine dagli uomini di Guardiola.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PSG/ Quote, Mbappé cerca il ribaltone

DIRETTA MANCHESTER CITY PSG IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City PSG sarà doppia questa sera, perché sarà visibile come tutte le partite di Champions League su Sky Sport per i propri abbonati, ma anche in chiaro per tutti su Canale 5. Di conseguenza, raddoppierà anche la possibilità della diretta streaming video, tramite Sky Go per gli abbonati oppure Mediaset Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PSG

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester City e PSG presso l’Etihad Stadium. I padroni di casa allenati da Pep Guardiola scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mauricio Pochettino con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; I. Gueye, L. Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le semifinali di ritorno

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Manchester City PSG dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.70, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 4.00 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA